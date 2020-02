ANP LEX VAN LIESHOUT Beeld ANP

De politie kan niet zeggen of er iets is buitgemaakt. Na de overval zijn de daders gevlucht. In welke richting is onbekend.

De Used Products op de Jan van Galenstraat is vaker doelwit geweest van criminelen. In 2017 werd de winkel in korte tijd twee keer overvallen.