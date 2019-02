Urgenda wil in 2 jaar 100.000 huurwoningen verduurzamen

Als overheid moet je niet roepen dat dit niet kan en daarmee de rechtstaat aan je laars lappen Urgendadirecteur Marjan Minnesma

Die belasting wordt elk jaar in september geïnd, zegt Minnesma. Dus als het kabinet daar nu duidelijkheid over geeft kunnen de corporaties investeren in extra zonnepanelen, warmtepompen en isolatie. Ook de personeelstekorten onder loodgieters en andere technici ziet zij niet als struikelblok. Met door Urgenda ontwikkelde methodes kan de verduurzaming veel efficiënter, volgens Minnesma.



Zuinigere verwarming

Met de samenwerking wil ze laten zien dat duurzaamheidsmaatregelen wel degelijk mogelijk zijn met draagvlak. De verhuurdersheffing gaat ten koste van de huren die woningcorporaties opstrijken. Tochtige huurwoningen zorgen voor torenhoge energierekeningen bij huurders. Met betere isolatie en zuinigere verwarming zijn ze meteen goedkoper uit, zelfs als de huur ietwat hoger uitvalt.



Zo presenteert Urgenda met maatschappelijke organisaties de komende weken veertig maatregelen die allemaal samen goed zijn voor 9 megaton. "Dit is geen campagne," bezweert Minnesma. "Als overheid moet je niet roepen dat dit niet kan en daarmee de rechtstaat aan je laars lappen." Deze week bleek nota bene dat de CO2-uitstoot eind 2018 weer is gestegen.



Eerder zinspeelde Urgenda erop dat het Nederland aan het vonnis zal houden en desnoods een kapitale dwangsom zal opeisen als de CO2-besparingen niet worden gehaald. Daar wil Minnesma nu niet op vooruitlopen. "We gaan er tot het allerlaatste moment vanuit dat het vonnis wordt nageleefd. Aan geld hebben we niets als de klimaatverandering doorgaat."



