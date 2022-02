Urenlange gijzeling in Apple Store op Leidseplein voorbij, gijzelnemer in handen politie

De gijzeling begon iets na half zes in de middag. Een man in camouflagepak met een iets dat leek op een bomvest, betrad de Apple Store op het Leidseplein en schoot met een vuurwapen. Daarbij raakte niemand gewond.

Eerder op de avond leek het erop dat het om meerdere ‘overvallers’ ging, maar die informatie bleek niet te kloppen. Het ging om één gijzelnemer, van wie niet duidelijk is of hij de Apple Store wilde overvallen of dat de gijzeling het hoofddoel was.

“Ik zag een man met een soort bivakmuts op,” aldus een ooggetuige. “Ik dacht dat hij de zaak aan het overvallen was, hij hield een man vast bij zijn nek.”

De gewaarschuwde politie kwam daarop in groten getale naar het Leidseplein. Gehuld in kogelvrije vesten gaven ze omstanders te verstaan dat ze direct het plein moesten verlaten en cafébezoekers moesten binnen blijven. Daarbij werd gezegd dat er ‘mogelijk explosiegevaar’ bestond.

Op filmpjes die werden doorgestuurd was te zien hoe een man in een camouflagepak een man vasthield en tegen het raam schopte. Doordat uit het vest van de man draden staken rees het idee dat de gijzelnemer mogelijk een bomgordel droeg.

De man in de winkel werd urenlang gegijzeld. Op foto’s was te zien dat de gijzelnemer een pistoolmitrailleur bij zich had.

Verschanst in bovenruimte

Een groep medewerkers en klanten van de Apple Store verschanste zich in een ruimte boven in de winkel in het Hirschgebouw. Zij beleefden hachelijke momenten, maar wisten omstreeks acht uur ‘s avonds het pand te verlaten via een trap aan de achterkant van het gebouw.

Zo’n zeventig bezoekers van De Balie, vlak naast de Apple Store, mochten het pand op instructie van de politie enige tijd niet verlaten. Ook omwonenden en ondernemers in de omgeving van het Leidseplein kregen te horen dat ze binnen moesten blijven.

Beschermende kleding

Heel veel specialistische eenheden van de politie rukten uit. In de Marnixstraat was te zien hoe zwaarbewapende leden van de Dienst Speciale Interventies beschermende kleding aantrokken en hun wapens doorlaadden. Ook werd een Bearcat ingezet, een speciaal pantservoertuig dat explosieven en mitrailleurvuur kan doorstaan. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd ook in paraatheid gebracht, net als de nodige ambulances.

Een groot gebied rond het Leidseplein werd afgezet, grofweg van de Overtoom tot aan het Vondelpark. De binnenstad werd vanaf het Rijksmuseum afgegrendeld voor alle verkeer. Afslag S106 op de A10 werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer in verband met de situatie op het Leidseplein.

Omstreeks half elf kwam de gijzelaar het gebouw uitrennen, nagezeten door de gijzelnemer die daarop werd aangereden door een auto van de politie, waarna de man kon worden overmeesterd.

