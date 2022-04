Urenlange chaos op Schiphol door staking KLM-personeel

Beeld ANP

De staking kwam op het drukste moment op de luchthaven in jaren. Zaterdag reizen 195.000 passagiers via Schiphol. Dat leidt al tot lange wachtrijen vanwege personeelstekorten. Ook is vanwege onderhoud aan twee landingsbanen het aantal vluchten beperkt.

Door de staking liep de luchthaven zaterdagochtend compleet vast. Schiphol riep om elf uur op niet meer naar de luchthaven te komen, waarna de Marechaussee en Rijkswaterstaat de afritten naar het vliegveld afzetten. Ook werd het treinverkeer grotendeels stilgelegd. De draaideuren van de terminals werden met rood lint afgezet. Even voor 13.00 uur werd de luchthaven weer vrijgegeven.

Een groep van 150 grondmedewerkers stopte om zes uur zaterdagochtend met werken. Door de wilde staking werden vervolgens vliegtuigen van onder meer KLM, Air France en Delta Air Lines niet geladen en gelost, of van en naar de gate gebracht. Dat leidde direct tot vertragingen van KLM-vluchten en een groot aantal gatewijzigingen. Ook werden nog eens tientallen vluchten geannuleerd, nadat vrijdag al bekend werd dat KLM zeker vijftig vluchten moest schrappen vanwege personeelstekorten.

Iets na 12.15 uur werd de actie opgeschort. “Ze hebben de actie beëindigd vanwege veiligheidsredenen,” zegt Joost van Doesburg van vakbond FNV. “Het wordt te druk op de luchthaven. De stakers nemen dat serieus.”

De boze medewerkers van KLM spraken rond elf uur met operationeel directeur René de Groot van de maatschappij. “Maar daarbij is geen enkele toezegging gedaan. Zolang die er niet komen, kunnen wij verdere acties niet uitsluiten.” FNV was niet op de hoogte van de actie en — omdat het om een wilde staking gaat — ook niet betrokken.

De actie zal zich nog het hele weekend laten voelen doordat vertraagde en geannuleerde vluchten ook geen passagiers van hun bestemming kunnen ophalen. “Reizigers moeten rekening blijven houden met vertragingen en annuleringen,” aldus een woordvoerder van Schiphol. “We adviseren ze om hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden en als nodig contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.”

Lange rijen

Door de staking liepen de vertrekhallen zaterdagochtend snel vol. Voor meerdere incheckbalies stonden lange rijen, soms zelfs tot buiten het gebouw van de luchthaven. Reizigers die zijn geland op Schiphol moesten vaak lang wachten voordat hun vliegtuig aan de gate werd geparkeerd. En als ze al konden uitstappen moesten zij vervolgens lang bij de bagagebanden wachten op hun koffer.

Vertrekkende reizigers moeten rekening houden met wachttijden. Jennefer Smit (lifestylecoach) en Elina Voskuilen (lerares) hopen naar New Orleans te vliegen. Hun vlucht staat gepland voor 14.45 uur. Ze waren er drie uur van tevoren en schuiven aan in de rij. “Staken komt nooit goed uit,” zegt Voskuilen. “Maar het is wel een recht.”

De twee proberen er zo rustig mogelijk onder te blijven. Ze kijken met de kinderen naar een goochelaar die Schiphol heeft ingezet. “Het is wel leuk, want het leidt een beetje af,” zegt Smit.

Bob van Oosterhout uit Gemert hoopt naar Chicago te gaan. De goochelaar heeft hij gemist. Begrip voor de stakers heeft hij niet. “Ik heb er echt nul komma nul respect en sympathie voor, want de stakers duperen mensen die niets aan de problematiek kunnen doen.”

Van Oosterhout was tweeënhalf uur voor vertrek op Schiphol. De vlucht is een half uur uitgesteld en hij hoopt op meer vertraging. “Want dan haal ik de vlucht tenminste. Ik sta al twee uur in de rij en kom stapje voor stapje verder, maar ik ben nog lang niet bij de incheckbalie.”

Uitbesteed

De actie volgt op een bericht donderdagavond van KLM aan de grondmedewerkers, met daarin de mededeling dat platformwerkzaamheden deels worden uitbesteed aan een andere afhandelaar.

Uit een app van KLM aan het grondpersoneel blijkt dat het gaat om tijdelijke uitbesteding van een deel van de werkzaamheden op het platform, zoals het laden en lossen van vliegtuigen in de meivakantie en de zomer, aan Viggo, dat vorig jaar op Schiphol neerstreek. Het werk blijft uitgevoerd worden onder KLM-leiding.

‘De bezetting op het platform staat al lange tijd onder druk,’ schrijft de verantwoordelijke KLM-bestuurder in het bericht. ‘Doordat er te weinig collega's zijn, moeten kisten vrijwel dagelijks met minder mensen worden afgehandeld en zijn er vaak minder rustmomenten tijdens een dienst. Ook hebben we vluchten verplaatst en geannuleerd. Zo willen we niet de zomer in.’

‘De verschillende maatregelen die we hebben genomen om de bezetting zo snel mogelijk te verhogen, blijken niet voldoende,’ ‘Er stromen nog steeds onvoldoende mensen in en het ziekteverzuim is nog steeds hoog.’

Laag loon

Volgens FNV komt dat echter doordat KLM zijn grondpersoneel onderbetaalt. “Volgens de medewerkers wordt het personeelstekort veroorzaakt door de zeer slechte arbeidsvoorwaarden, het lage loon en alleen flexibele contracten,” zegt FNV-bestuurder Van Doesburg. “Daar weigert KLM tot nu iets aan te doen.”

Eerder dit jaar werd voor het eerst een gezamenlijke arbeidsovereenkomst gesloten voor zeven andere afhandelaars op Schiphol. “Maar KLM heeft haar eigen cao. Veel afhandelaars werken nu met vaste contracten en een hoger uurloon. KLM loopt achter. Daardoor wil niemand er meer werken.”

De bond was al van plan in de komende cao-onderhandelingen over de grond-cao bij KLM te eisen dat de voorwaarden tenminste gelijk worden getrokken met de rest van de branche.

Laatste redmiddel

De stakers zijn echter bang dat de noodmaatregel een voorbode is van veel verder gaande uitbesteding. DAt ontkent KLM in haar bericht aan de medewerkers. ‘We realiseren ons heel goed dat dit besluit emoties of vraagtekens bij jullie oproept. We schakelen immers de hulp van een concurrent in. Weet dat we dit zien als laatste redmiddel. deze maatregel is nadrukkelijk geen eerste stap naar uitbesteding’.

Vorig jaar stapte KLM-dochter Transavia al over van het moederbedrijf naar de Nederlandse afhandelaar Viggo. Dat werd daarmee de achtste afhandelaar op de luchthaven. De onderlinge concurrentiestrijd tussen die bedrijven leidt er volgens FNV al jaren toe dat de arbeidsvoorwaarden slecht en de lonen laag zijn.