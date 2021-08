Unmute Us gaat opnieuw demonstreren voor evenementensector

Beeld ANP

Na de demonstraties op 21 augustus, waar zo'n 70.000 mensen en 2500 organisaties aan meededen, wacht het samenwerkingsverband nog steeds op een inhoudelijke reactie uit Den Haag. Demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken deed naar aanleiding van de protesten geen toezeggingen aan de evenementensector, maar beloofde een gesprek.

‘Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben,’ schrijft de organisatie. ‘Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur. Wij blijven vechten voor heropening en kondigen nieuwe demonstraties aan op 11 september en roepen iedereen op om met ons mee de straten op te gaan.’

Brief

Met de demonstratie van afgelopen zaterdag in verschillende steden, waaronder Amsterdam, wilden de evenementen- en cultuurbranche duidelijk maken dat het zo niet langer kan. Volgens Unmute Us kunnen de sectoren op een verantwoorde manier open volgens de voorwaarden van de Fieldlab-experimenten. Daarnaast zijn ze boos op het ‘willekeurige beleid’ waarbij festivals en concerten met meer dan 750 mensen nog steeds niet zijn toegestaan, terwijl er wel tienduizenden mensen in voetbalstadions en bij de Formule 1 zitten. Er volgde een open brief aan het kabinet waarin ze stelden dat hun geduld op was.

Unmute Us hoopt dat organisatoren en artiesten uit het hele land zich aansluiten. ‘Wij zijn zaterdag niet de straat op gegaan om medelijden te wekken. Wij stonden er evenmin om een feestje te vieren. We worden letterlijk doodgezwegen: Unmute Us!’

In welke steden op 11 september wordt gedemonstreerd, wordt later bekendgemaakt.

Strikte voorwaarden

Volgens de huidige coronamaatregelen mogen buitenevenementen alleen onder strikte voorwaarden en met maximaal 750 bezoekers worden georganiseerd. Daarbij is een coronatoegansbewijs verplicht.

Terwijl er dus wel kleinschalige evenementen mogen plaatsvinden, lukt dat in Amsterdam lang niet altijd. Een deel van de schaarse Amsterdamse buitenlocaties die geschikt zijn voor feesten van die omvang krijgt geen vergunning, omdat er al een terrasvergunning geldt.