Universiteiten willen rem op toestroom buitenlandse studenten

Buitenlandse studenten uit Zweden, Frankrijk, Zuid-Afrika, Curacao en Equador eten in Amsterdam bij locals. Beeld Dingena Mol

Uit de maandag gepubliceerde cijfers blijkt dat het aantal internationale studenten aan Nederlandse universiteiten een recordhoogte heeft bereikt. Internationaal talent is ‘essentieel’, zegt voorzitter Pieter Duisenberg van UNL, maar ‘om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en de werkdruk beheersbaar te maken’, is actie nodig. De groei is simpelweg te groot. Zo ook in Amsterdam.

‘We kunnen de groei niet meer aan’

De Universiteit van Amsterdam ziet de instroomcijfers al zeker tien jaar stijgen. Dit collegejaar zag de universiteit het aantal nieuwe internationale bachelorstudenten toenemen met ruim 21 procent. Vorig collegejaar studeerden er ruim 10.000 internationale bachelor- en masterstudenten, een jaar later zijn dat er 12.504: een stijging van bijna 20 procent.

Bestuursvoorzitter Geert ten Dam trok in november al aan de bel. “We kunnen die groei niet meer aan. Er is een woningtekort, er is niet genoeg ruimte meer op de campussen, de werkdruk op medewerkers is onacceptabel hoog en daarmee staat ook de kwaliteit van ons onderwijs onder druk. De groepen worden groter, docenten moeten meer scripties begeleiden; het loopt volstrekt over.”

Explosieve groei

De Vrije Universiteit Amsterdam zag een explosieve groei van 43,7 procent bij de instroom van internationale bachelorstudenten. Meer dan 1200 nieuwe studenten schreven zich in voor een bachelor tegenover 882 een jaar eerder, terwijl het aantal masterstudenten met een kwart toenam van 1284 naar 1615. Daarmee zitten beide Amsterdamse universiteiten ruim boven de landelijke stijging van 14 procent.

Wettelijk is het niet mogelijk om de instroom van internationale studenten te reguleren. Binnen Europa is er namelijk vrij verkeer van mensen. Studenten met de juiste papieren mogen niet worden geweigerd. De universiteiten willen daarom extra maatregelen om de toestroom binnen de perken te houden.

‘Noodfixus’

De invoering van een numerus fixus voor Engelstalige trajecten van opleidingen behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. Of een maximum aantal studenten van buiten de Europese Economische Ruimte. Daarbinnen vallen alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Ook een ‘noodfixus’, een soort noodrem voor als het aantal aanmeldingen te snel stijgt, zou van pas komen.

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs laat weten dat ook hij vindt dat de instroom van internationale studenten ‘wel beheersbaar moet zijn’. Hij spreekt hierover woensdag met de Kamer. Dijkgraaf benadrukt wel dat internationale studenten ‘een meerwaarde kunnen zijn voor het Nederlandse onderwijs’.

Bij de Amsterdamse universiteiten staan nu 72.769 studenten ingeschreven. Daarvan komen 17.987 uit het buitenland.