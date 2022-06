Universiteiten niet transparant: ‘Belastingdienst en bedrijfsleven betalen hoogleraren’

De onderwijsinspectie maakt zich zorgen over toenemende signalen over het gebrek aan transparantie van externe financiering van hoogleraren bij de VU Beeld ANP / Kim van Dam

Bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam gaat het volgens Nieuwsuur om drie hoogleraren Belastingrecht. De leerstoel van Redmar Wolf wordt betaald door Baker & McKenzie, Albert Bomer wordt betaald door de Belastingdienst en Simon Cornielje door PWC. Publiekelijk en bij hun wetenschappelijke publicaties staat nergens dat de overheidsdienst en adviesbureaus het salaris betalen voor het wetenschappelijk werk.

Het gesprek aan transparantie over de externe financiering kan de ‘schijn van afhankelijkheid wekken’, zegt hoogleraar Rob van Eijbergen (VU) tegen Nieuwsuur. Ook de onderwijsinspectie maakt zich zorgen over ‘toenemende signalen over het gebrek’ aan transparantie.

De VU laat in een reactie aan Nieuwsuur weten dat de academische onafhankelijkheid wordt gewaarborgd doordat de werving voor hoogleraren openbaar is en sponsoren geen formele rol hebben bij de leerstoel of publicaties. De universiteit stelt dat duidelijk is wie naast de universiteit hun werkgever is en zeggen te hebben voldaan aan de gelden transparantie-eisen. Niet duidelijk was echter dat ook het het salaris voor het universitaire werk wordt betaald door de werkgever, aldus Nieuwsuur.

Ontslag

Ook op andere universiteiten is sprake van gebrekkige transparantie over de geldschieters van de leerstoel van hoogleraren. Zo zouden hoogleraren van de universiteiten van Rotterdam en Tilburg voor hun wetenschappelijke werk gefinancierd worden door het bedrijfsleven. Eerder onderzoek van Nieuwsuur toonde al aan dat de leerstoel van bijzonder hoogleraar Rex Arendsen van de Rijksuniversiteit Leiden in stilte wordt betaald door de Belastingdienst.

Ruim een maand geleden diende hoogleraar Hein Vermeulen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn ontslag in nadat de universiteit had laten weten een intern onderzoek in te stellen naar verborgen sponsoring van het salaris van Vermeulen. Vermeulen zou jarenlang heimelijk zijn gesponsord door een lobbyvereniging van vastgoedbeleggers. Deze sponsoring liep via een constructie met een tussenpersoon. De UvA wist niet van de financiering.