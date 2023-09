Universiteiten doen wat ze kunnen om hardnekkige groei internationale studenten te stremmen: Inschrijven? 100 euro

Eerstejaars studenten maken een selfie in het Oosterpark tijdens de Intreeweek, de introductieweek voor de nieuwe lichting bachelorstudenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

1. Waarom zijn internationale studenten (weer) onderwerp van gesprek?

Omdat het nieuwe studiejaar voor de deur staat en Amsterdamse universiteiten in voorgaande jaren meermaals tevergeefs hebben aangegeven dat ze wettelijke instrumenten nodig hebben om de aanhoudende groei van internationale studenten te stremmen.

Amsterdamse universiteiten lieten twee jaar geleden al weten dat ze de groei niet aankunnen. De campussen zijn te klein en er is onvoldoende personeel. “De werkdruk van medewerkers is onacceptabel hoog en daarmee staat ook de kwaliteit van ons onderwijs onder druk,” zei UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam eerder.

De instroomcijfers van het bachelorjaar stijgen al zeker tien jaar. Vorig jaar stonden bij de Amsterdamse universiteiten 72.769 studenten ingeschreven, van wie er 17.987 uit het buitenland kwamen. De cijfers van dit jaar worden in oktober bekendgemaakt.

Officieel start het academische jaar na het weekend. Voor het loket op het Bos en Lommerplein stonden deze week honderden internationale studenten uren in de rij om zich in te schrijven bij de gemeente.

2. Hoe zit het met de wet die eraan zou komen om de hoeveelheid internationale studenten te reguleren?

Er lag inderdaad een voorstel: het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid. Daar gaat het even goed mee als met het huidige kabinet. Nu mogen onderwijsinstellingen internationale studenten niet weigeren en Nederlandse studenten ook geen voorrang geven. Met dat wetsvoorstel zou de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs gewaarborgd kunnen worden en tegelijkertijd de instroom van internationale studenten beheerst worden.

Het wetsvoorstel had alleen nog goedkeuring van de Eerste Kamer nodig, maar nog voordat het daar werd besproken besloot minister Robbert Dijkgraaf er een stokje voor te steken. Hij wilde het wetsvoorstel herzien en er op een later moment op terugkomen.

In juni van dit jaar kwam Dijkgraaf inderdaad met een herziene versie van de wet. Een maand later viel het kabinet. In de week van 12 september wordt bekend welke wetsvoorstellen zogenoemd controversieel worden verklaard. In dat geval kunnen ze pas bij een nieuw kabinet weer op de agenda worden gezet.

3. Wat doen universiteiten zelf om de groei te stremmen?

Dit jaar heeft de UvA voor het eerst een aanbetaling gevraagd aan internationale studenten: 100 euro. “Studenten schrijven zich soms in bij meerdere universiteiten,” zegt een woordvoerder. “Onze medewerkers zijn ontzettend veel tijd kwijt aan het checken van alle internationale diploma’s en uitzoeken of ze allemaal aan de eisen voldoen. Dit jaar hebben we voor het eerst besloten om 100 euro te vragen bij inschrijving. Daarmee proberen we te doen wat we kunnen om de drempel toch een beetje te verhogen.”

Ook werven Amsterdamse universiteiten niet meer actief in het buitenland en voeren ze sinds vorig jaar zelfs een ontmoedigingsbeleid. Studenten worden van tevoren gewaarschuwd over de kamernood. Ze raden hen aan om niet naar Amsterdam te komen, als ze begin augustus nog geen kamer hebben.

De UvA probeerde vorig jaar tóch de instroom voor de populaire studies psychologie en politicologie te reguleren. De universiteit stelde – hoewel dat wettelijk gezien niet mag – een quotum in om te voorkomen dat Nederlandse studenten werden verdrongen, maar werd teruggefloten door de onderwijsinspectie.

4. Internationale studenten blijven toch komen. Krijgen zij voorrang op een woning?

Nee. Het is wel zo dat zowel de VU als de UvA internationale eerstejaars helpen bij het vinden van een kamer, voor de zogenoemde ‘zachte landing’. Na het eerste jaar moeten ze zelf iets vinden. Maar er zijn niet genoeg kamers om alle studenten in het eerste jaar te helpen; het merendeel moet het toch echt zelf regelen.

Verhuurders maken misbruik van hun kwetsbare positie, zei de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) al eerder. Het viel bij de Housing Hotline van de LSVb, waar studenten terechtkunnen met klachten, op dat internationale studenten opmerkelijk vaak slachtoffer werden van oplichting, discriminatie of woonden op een verwaarloosde plek.

Luister ook naar onze podcast over internationale studenten in Amsterdam

Over de auteur: Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen. In haar serie Nieuwe Lichting onderzoekt ze uitdagingen en trends waar twintigers en dertigers in de stad mee te maken krijgen.