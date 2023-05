Universitair docent Milio van de Kamp (31) was zelf ooit vmbo-k-leerling: ‘Mensen plakken schaamte op jou’

Een boterham met ei als avondeten en jarenlang geen warme douche. Milio van de Kamp (31), universitair docent aan de UvA, groeide op in diepe armoede. Hij beschrijft in zijn debuut het netelige pad van vmbo-k naar de universiteit. ‘Een cultuurshock.’

Veel schrijvers breken zich het hoofd over een goede titel van een boek, maar Milio van de Kamp (31) hoefde er geen tien seconden over na te denken. Het werd: Misschien moet je iets lager mikken. Een zinnetje als een mokerslag. “Je kan ook zeggen: ‘Daar ben jij te dom voor’. Het effect is hetzelfde.”

De opmerking kwam van mevrouw Pinas, lerares op zijn school, vmbo kader. Mevrouw Pinas wilde graag dat de kinderen uit haar klas een toekomstplan zouden maken. Milio wilde psycholoog worden, een beroep met status en een riant salaris en daarmee een ontsnappingsroute uit zijn leven in armoede.

Hij had het helemaal uitgedacht en opgetekend in een masterplan: eerst vmbo-k, via mbo-3 naar 4, dan een jaartje hbo en vervolgens de universiteit. Mevrouw Pinas liep langs de tafeltjes en eenmaal aangekomen bij Milio stelde ze hem de vraag: ‘Wat wil jij later worden?’ “Ik zei: ‘Ik zou later wel naar de universiteit willen en psycholoog worden.’ Ze was even stil en zei: ‘Misschien moet je iets lager mikken.’”

Van de Kamp, inmiddels universitair docent sociologie aan de UvA, zit in een van de vele kamertjes van het Roeterseiland – een plek waar hij zich met vlagen nog steeds een vreemdeling voelt, maar daarover later meer. Mevrouw Pinas neemt hij overigens niets kwalijk.

“Ze wilde mij beschermen. Ze was er, net als vele anderen, van overtuigd dat ik het nooit zou redden op de universiteit. Daarin schuilt meteen het pijnlijkste element van kansenongelijkheid: ze ligt altijd bedolven onder een deken van goede intenties.”

Maar goede bedoelingen of niet: dat zinnetje dreunt nog lange tijd na, want ja, mevrouw Pinas was de onderwijzer en dus de expert. Zijn ouders hebben beiden nooit een diploma gehaald. En Van de Kamp had niemand in zijn omgeving die zelf een universitaire studie had gedaan, en kon zeggen: ‘Doe x, y en z en dan komt het wel goed.’. “Dus met die ene opmerking werd mijn hele perspectief van tafel geveegd.”

Toch legde hij de route af, met veel horten en stoten. Van de vmbo’er die niet te veel ambities moest hebben, want anders werd hij toch maar teleurgesteld, tot de universitair docent die hij nu is. In zijn boek dat dinsdag 16 mei uitkomt, vertelt hij over zijn leven in armoede in een stadsdeel dat hij niet bij naam noemt – om stigma’s te voorkomen – maar dat de oplettende lezer herkent als Nieuw-West. Hij schrijft over zijn gewelddadige vader die in de illegale handel zat, en zijn moeder die, ondanks haar hartproblemen, door het UWV niet werd afgekeurd en zes dagen in de week tot diep in de nacht achter de bar werkte.

Het gaat over een boterham met een gebakken ei als avondeten, die dan ook nog moest worden gedeeld. Spaarzegels van de supermarkt als verjaardagscadeau. Het gaat over het gemak waarmee je als achttienjarige diep in de schulden terecht kan komen. Vrienden die het criminele pad op gaan. Het gaat ook over de vernedering van een koud huis – vanwege een afsluiting door de energieleverancier.

U noemt het kwetsend, leven in kou.

“Elke ochtend werd ik op het moment dat ik mijn voeten naast het bed plaatste, op de koude betonnen vloer, geconfronteerd met de realiteit. Ik lengde het water om me mee te wassen aan met water uit de waterkoker. Stroom hadden we ook niet, dus de stekker van de waterkoker stopte ik in een stekkerblok dat via een verlengsnoer naar het stopcontact van de buren liep. Als je dag zo begint, dan kun je jezelf op geen enkele manier voorliegen dat je een goed leven hebt. Dit zouden mensen niet mee moeten maken.”

Afgelopen winter zaten ook veel mensen noodgedwongen in de kou. Hoe heeft u de berichten over de energiecrisis beleefd?

“De verhalen van mensen waren schrijnend en herkenbaar. Maar aan de andere kant, en dat klinkt cru, voelde het ook als erkenning. Ik ben blijkbaar niet aan het overdrijven wanneer ik zeg dat het echt heel pijnlijk is om in zo’n situatie te zitten.”

Zitten er ook kanttekeningen aan de aandacht voor armoede?

“Ik ben blij met de aandacht, maar ik vind het bijna ironisch dat het pas echt als een probleem wordt gezien op het moment dat ook de middenklasse wordt geraakt. Daaronder heb je altijd een groep – het precariaat – die generaties lang in die omstandigheden leeft. Daar is te weinig aandacht voor. Een andere kanttekening is dat er in het debat vaak één probleem uit wordt gelicht, bijvoorbeeld kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, zonder de complexiteit van armoede en ongelijkheid te laten zien. Armoede is naast een gebrek aan geld ook een gebrek aan macht, een gebrek aan representatie, een gebrek aan mogelijkheden, een gebrek aan kansen. Ik wil met mijn boek ook inzicht geven in hoe het nou daadwerkelijk is om in zo’n context op te groeien.”

Wat is het grootste misverstand over armoede?

“Dat het je eigen schuld is. Dat is een diep ingebakken cliché. We houden een systeem in stand van winnaars en verliezers. Mensen in de hogere klassen hebben het gevoel dat ze dit zelf hebben bereikt, terwijl we ook weten dat veel dingen makkelijker zijn als je uit een welgestelde situatie komt. De keerzijde van dit verhaal is dat armoede dan ook als je eigen schuld wordt gezien. Vanuit dit perspectief kun je nooit goed armoedebeleid voeren. Dan krijg je participatiewetten, een systeem dat mensen in armoede wantrouwt, en een toeslagenaffaire.”

Toen u voor de eerste dag met de metro naar de universiteit in Zuid ging, kwam u in een andere wereld terecht, schrijft u.

“Toen ik in Zuid kwam, met de Zuidas, dacht ik: ‘Wat is dit? Ben ik in New York beland of zo?’ Het voelde echt alsof ik in één keer een hele andere wereld instapte. Ik voelde me ook helemaal niet thuis op de universiteit. Medestudenten begrepen mij niet. Ik begreep hen niet. Ik las niet dezelfde boeken, ik had een ander accent, platte Amsterdamse humor – harder en veel directer dan die van mijn studiegenoten. Ik voelde me dom, minderwaardig. Ik miste het culturele kapitaal dat je eigenlijk nodig hebt. Dat het zo’n cultuurshock zou worden, had ik vooraf niet bedacht.”

U beschrijft ook een scène bij een studiegenoot die bij haar ouders thuis een 21 diner geeft. Haar vader, een psycholoog, vroeg naar het beroep van uw ouders.

“Ik heb een hekel aan deze vraag. Niet omdat ik me schaam voor mijn achtergrond. Ik ben juist hartstikke trots op het feit dat mijn moeder in een café werkt en dat ze nu haar eigen café heeft. Maar mensen plakken schaamte op jou. De middenklasse is in alles de norm. Er wordt verwacht, omdat je afwijkt van een norm, dat je je ook schaamt voor het feit dat je afwijkt van een norm.”

Dat zegt u met de kennis van nu?

“Na het eerste jaar psychologie en ben ik sociale wetenschappen gaan doen. Daar leerde ik: Alles wat ik heb meegemaakt is eigenlijk gewoon sociaal te verklaren. Er zitten patronen achter. Ik vergelijk het met een soort ontwaking. Voor die tijd schreef ik alles toe aan individueel falen. Ook die schaamte begreep ik ineens veel beter.”

Voelt u uw achtergrond nog steeds als een belemmering?

“Steeds minder. Ik voel me ongemakkelijk op de universiteit en ik weet dat dit instituut niet voor mij gemaakt is, maar dat geeft me steeds meer een bepaalde kracht. Ik heb een programma opgezet voor eerstegeneratiestudenten, studenten die als eerste binnen het gezin aan de universiteit gaan studeren. Wij komen hier binnen met een andere achtergrond. En dat betekent dat we andere vragen stellen en andere manieren van onderzoek kunnen doen, wat een verrijking is voor de wetenschap. Voorheen dacht ik: ik heb een beperkte woordenschat, afgezet tegen die van mijn medestudenten, maar nu zie ik de meerwaarde: dan kun je dingen dus ook simpeler uitleggen. Ik durf nu te zeggen: wij voegen juist iets toe.”

Milio van de Kamp: Misschien moet je iets lager mikken. Atlas Contact, 216 blz., €20