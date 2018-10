Unilever zakt op Damrak

Grote Europese beurzen als Nestlé, Novartis en SAP openden de boeken. Op Beursplein 5 verwerkten beleggers de kwartaalresultaten van onder meer Unilever, Flow Traders en Sligro.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de min op 526,66 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 746,34 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. Parijs won 0,1 procent.



Hoofdfondsen

Unilever zakte 1,4 procent bij de hoofdfondsen. Het levensmiddelenconcern boekte in het derde kwartaal minder omzet dan een jaar eerder door negatieve wisselkoerseffecten.



In de MidKap daalde Flow Traders 2,4 procent. De beursintermediair behaalde afgelopen drie maanden lagere handelsinkomsten dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Groothandelsbedrijf Sligro liet weten in toenemende mate te maken te hebben met personeelstekorten in zijn distributiecentra en verloor 3,4 procent.