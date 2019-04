Unilever en Arcadis in trek op Damrak

Beleggers kregen op de laatste dag van de verkorte handelsweek nog flink wat kwartaalcijfers voor de kiezen. Op het Damrak werden de handelsupdates van onder meer Unilever en Arcadis goed ontvangen. Op Goede Vrijdag en tweede paasdag zijn de Euronext-markten gesloten.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 567,33 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 820,45 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.



Hoofdfondsen

Unilever was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van meer dan 2 procent. Het levensmiddelenconcern heeft in het eerste kwartaal meer verkocht en ook nog eens tegen hogere prijzen. De onderliggende omzetgroei viel hoger uit dan analisten hadden verwacht. Staalmaker ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 2,1 procent.



In de MidKap prijkte Arcadis bovenaan met een plus van ruim 7 procent. Het ingenieurs- en adviesbureau behaalde in het eerste kwartaal een hogere omzet. Ook de winstgevendheid ging omhoog. Sportschooluitbater Basic-Fit zakte 1,4 procent na een kwartaalupdate. Postbedrijf PostNL noteerde ex-dividend en verloor 4,6 procent.



Kleinere bedrijven

Sligro daalde 0,5 procent bij de kleinere bedrijven. Het groothandelsbedrijf kende naar eigen zeggen een trage start van het jaar en merkte op dat het consumentenvertrouwen in zowel Nederland als België achteruit is gegaan. Beddenverkoper Beter Bed werd 4,3 procent lager gezet na een kwartaalupdate.



Nestlé won 1 procent in Zürich. Het Zwitserse voedingsconcern kende het beste kwartaal sinds 2016 en boekte meer omzet dan verwacht. In Parijs verloor Kering 5,7 procent na tegenvallende resultaten van het moederbedrijf van modemerk Gucci. Pernod Ricard daalde 0,4 procent, ondanks dat de Franse drankenproducent positiever is gestemd over zijn jaarresultaten.



De euro was 1,1271 dollar waard, tegen 1,1298 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 63,59 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 71,37 dollar per vat.