Unieke kans: voormalig huis van Johan Cruijff in Betondorp te huur via WoningNet

Het geboortehuis van Johan Cruijff aan de Akkerstraat 32 staat te huur. Beeld Lin Woldendorp

Johan Cruijff heeft van 1947 tot 1959 in het hoekpand gewoond, waar zijn ouders een groentewinkel bestierden. Dat is nog te zien aan de grote winkelruiten in de gevel. Sinds enkele jaren worden de ramen gesierd door teksten en foto's van de in 2016 overleden voetballer. Deze mogen niet verwijderd worden, meldt Ymere in de advertentie.

De voormalige winkel is 62 vierkante meter groot en heeft twee slaapkamers. Het is niet de eerste keer dat het pand te huur staat, ook in 2018 haalde Ymere het nieuws met de opmerkelijke aanbieding.

Woningzoekenden die vanwege persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een afgebrand huis of ernstig medisch probleem), sloop of renovatie moeten verhuizen krijgen voorrang. Ook als je een woning achterlaat die rolstoeltoegankelijk is, omdat je deze niet (meer) nodig hebt of kleiner wil gaan wonen krijg je voorrang. Zo komt er weer een woning vrij voor andere rolstoelgebruikers.

Geïnteresseerden hebben nog drie dagen om te reageren.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: