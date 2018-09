Uniek registratienummer in strijd tegen overlast woningverhuur

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het registratiesysteem.



Een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en verhuurplatforms, zoals Airbnb en Booking, hebben toegezegd mee te werken aan een dergelijk systeem om meer zicht te krijgen op de verhuur aan toeristen.



Uniek

In het systeem moet een verhuurder een uniek registratienummer vermelden bij de advertentie voor de kamer of woning op het platform waar verhuurd wordt. Doel is te voorkomen dat fraude wordt gepleegd met een woning.



Zo moet het voor gemeenten duidelijk worden waar toeristische verhuur is, zonder dat de verhuursites persoongegevens van de verhuurders hoeven te verstrekken aan lokale overheden.



Ollongren verwacht dat het registratiesysteem over een jaar ingevoerd kan worden.



Boete

Dinsdagavond dienen de VVD en de SP een motie in de Tweede Kamer in om sancties uit te kunnen delen aan verhuurplatforms als Airbnb en Booking. Tot nog toe worden alleen verhuurders aangepakt, maar niet de verhuursites.



In Amsterdam staan inmiddels zo'n 20.000 advertenties voor vakantieverhuur op Airbnb, een record. Sinds een jaar geldt een meldplicht voor het verhuren van een woning of kamer.



Amsterdam gaat strengere regels invoeren, gericht tegen de verhuurders, zoals een begrenzing tot dertig dagen per jaar. Bij illegale verhuur krijgen ze een boete. Dat Airbnb niet ingrijpt en het illegale aanbod op de site heeft staan, blijft onbestraft.