Unicum op Schiphol: Airbus met 'ladies crew'

Een Airbus A330 van de maatschappij is vrijdagochtend in Amsterdam opgestegen met een volledig vrouwelijke bemanning.



Behalve de twee vrouwelijke captains bestond de ploeg uit dertien stewardessen. Het toestel had Bangalore (India) als bestemming. Jet Airways zegt dat haar personeelsbeleid gericht is op gelijke rechten en kansen en dat ze intussen meer dan 230 vrouwelijke (co)piloten in dienst heeft.



Volgens de maatschappij gebeurt het daarom vaker dat een vlucht een volledig vrouwelijke bezetting heeft, maar was dit op Schiphol voor het eerst. Schiphol kan niet bevestigen of het inderdaad de eerste keer is dat een toestel met een 'ladies crew' vanaf de luchthaven is vertrokken.



"Wij hebben geen zicht op de samenstelling van de crews van luchtvaartmaatschappijen", zegt een woordvoerder. Jet Airways is niet de eerste commerciële luchtvaartmaatschappij die geregeld met een vrouwelijke bemanning vliegt.



Onder meer Southwest Airlines, Ethiopian Airlines en Royal Brunei Airlines hadden vorig jaar vluchten met een 'ladies crew'. Bij KLM is 5 procent van de 2800 piloten vrouw.