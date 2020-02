UNHCR, Pink Nieuw-West en Afrikaanse boot op Pride Amsterdam 2020

In de grachtenparade van Pride Amsterdam varen dit jaar een boot van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, een Roemeense boot en een boot van een motorclub mee. Verder is er een Afrikaanse boot en een boot van Pink Nieuw-West.

Dat heeft Pride Amsterdam zondagmiddag bekendgemaakt tijdens de feestelijke aftrapbijeenkomst in The Student Hotel aan de Wibautstraat. Een ballotagecommissie heeft uit 95 inzendingen de 80 voorstellen gekozen die het meest aansprekend waren.

UNHCR

Zo viel de keuze op de UNHCR omdat homoseksualiteit in 70 landen nog altijd strafbaar is en dus reden is om te vluchten. Ook zal de boot aandacht vragen voor de positie van LHBT-vluchtelingen in asielzoekerscentra, waar ze gemakkelijk in een isolement kunnen belanden.

De organisatie wil groepen uit de LHBT-gemeenschap die het extra moeilijk hebben naar voren schuiven in de parade. Vandaar de Afrikaanse boot. In Roemenië is onlangs nog geprobeerd om invoering van het homohuwelijk onmogelijk te maken door de grondwet te wijzigen.

Motorclub MSA, een gay-vriendenclub die op regelmatige basis bijeenkomt en dan vaak om te touren, bestaat dit jaar 50 jaar. Pink Nieuw-West organiseert al tien jaar maandelijkse bijeenkomsten in een stadsdeel waar homoseksualiteit niet overal even breed wordt aanvaard.

Nieuwe hoofdsponsor

Dit jaar is de 25ste keer dat de botenparade door de grachten vaart. Organisator Pride Amsterdam kon verder bekendmaken dat Booking.com de nieuwe hoofdsponsor wordt. Ook wordt er een speciale jubileumpenning geslagen. Onder meer filmmaker Robin Ramos, Mr. Leather Netherlands 2019 Axe Leito, de voorzitter van de Surinamse LHBTQ+ organisatie Survibes Tieneke Sumter en mensenrechtenactivist Boris Dittrich zijn nieuwe ambassadeurs van Pride Amsterdam.

De voorbije jaren kreeg Pride Amsterdam nogal eens het verwijt dat de botenparade te commercieel werd en grote bedrijven in de gelegenheid stelde een wit voetje te halen bij de homogemeenschap. Voor een actiegroep, Reclaim Our Pride, was het afgelopen zomer zelfs reden voor een demonstratie.

Ook dit jaar zijn bedrijven vertegenwoordigd door een boot, zoals KPN, geneesmiddelenfabrikant MSD en modeconcern PVH (bekend van Tommy Hilfiger en Calvin Klein). Maar de organisatie benadrukt dat het meevaren van deze bedrijven niet ten koste gaat van veel kleinere bewegingen en verenigingen waar per definitie plaats voor wordt gemaakt. Daar is de grachtenparade immers om begonnen, om de hele roze gemeenschap zichtbaar te maken. Grote bedrijven betalen ook vele malen meer voor hun deelname, benadrukt Pride Amsterdam.

De organisatie hoefde dit jaar ook minder deelnemers teleur te stellen. Politieke partijen en ook verschillende provincies delen dit jaar één boot terwijl ze in het verleden nogal eens meededen met ieder weer een eigen boot.