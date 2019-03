UMC zoekt mannelijke en vrouwelijke cokesnuivers

Met het onderzoek wil Kaag kijken of mannen en vrouwen die cocaïne gebruiken anders reageren op negatieve prikkels. Eerder deed zij vergelijkbaar onderzoek met mannelijke en vrouwelijke zware drinkers.



Als de hypothese van Kaag klopt, liggen bij mannen en vrouwen verschillende processen aan problematisch drugsgebruik ten grondslag. "Zowel mannen als vrouwen gebruiken coke. Maar onderzoek tot nu toe heeft zich vooral gericht op mannen. Daarom weten we maar weinig over de processen die een rol spelen bij het ontstaan en de behandeling van verslaving bij vrouw."



Afkickprogramma's

Mochten er inderdaad verschillen worden gevonden, dan is het volgens Kaag een goed idee om verschillende afkick- en preventieprogramma's te introduceren voor mannen en vrouwen.



Het vinden van vrijwilligers is niet eenvoudig. "Mannelijke gebruikers zijn relatief eenvoudig te vinden, het werven van vrouwen is lastiger," zegt Kaag. Vrouwen lopen volgens haar minder te koop met hun drugsgebruik.



Vrijwilligers moeten vragenlijsten invullen over drugs- of alcoholgebruik, eventuele traumatische ervaringen en de psychische gesteldheid. Daarna krijgen ze onder de MRI-scan foto's met cocaïne te zien, afgewisseld met beelden die een negatieve emotionele lading kunnen opwekken.



Een op de veertig Nederlanders tussen de 15 en 35 heeft volgens schattingen wel eens cocaïne gebruikt. Van hen raakt zo'n 20 procent verslaafd. Afkicken en ontwennen van de drug blijkt vaak zeer moeilijk.



Aanmelden voor het onderzoek kan hier.