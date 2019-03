UMC overtrad wet bij onderzoek galwegkanker

Ook werd de medische studie vanuit de leiding van het ziekenhuis niet gemonitord

Doel was te bepalen welke methode beter was. Verwachting was dat de tweede methode minder complicaties op zou leveren. Van de 27 patiënten die via de eerste methode werden geholpen, overleden er drie. Van de 27 patiënten die via de huid gedraineerd werden, overleden er elf. Voor dat verschil bestond geen duidelijke verklaring. In oktober 2016 werd het onderzoek daarom stopgezet.



De inspectie vindt dat het stopzetten van de studie op een juist moment gebeurde. Op een eerder moment was volgens het ziekenhuis statistisch onvoldoende duidelijk of het om toeval ging of niet. Daarin geeft de IGJ het ziekenhuis gelijk.



Tijdens het onderzoek waren er de nodige onvolmaaktheden. In een lijvig stuk concludeert de inspectie dat de registratie van data in het ziekenhuis niet op orde was. Dat gebeurde door een externe partij, maar daarop hield het ziekenhuis geen toezicht. Daardoor was het moeilijk inzicht te krijgen in de resultaten van de studie, en duurden analyses langer dan nodig.



Ook werd de medische studie vanuit de leiding van het ziekenhuis niet gemonitord. Dat had wel gemoeten, stelt de inspectie. "Door studies te monitoren heeft de raad van bestuur zicht op de kwaliteit en de veiligheid van het onderzoek waar men zelf verantwoordelijk voor is."



Inmiddels heeft het Amsterdam UMC zijn beleid sterk aangepast. Proefpersonen worden voortaan snel geïnformeerd over het stopzetten van een studie.



De ziekenhuisleiding wordt voortaan geïnformeerd over alle medische onderzoeken.