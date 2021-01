UMC: coronatijd is snelkookpan voor eetstoornissen en mishandeling kinderen

Acute meldingen

De kinder- en jeugdpsychiatrie heeft het sinds de zomer steeds drukker gekregen. In Amsterdam was het aantal acute meldingen in december 50 procent hoger, met een enorme piek in de week voor kerst. “Krijgen we normaal ongeveer één acute melding per dag. In de week voor kerst waren dat er wel vijf per dag,” zegt Arne Popma, hoofd van de afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie binnen Amsterdam UMC. Ook landelijk is er een forse toename.

Bij een acute melding moet je volgens Popma denken aan kinderen die door een psychose dusdanig agressief zijn dat ze een ander wat aan willen doen, kinderen van wie het vermoeden bestaat dat ze suïcidaal zijn, of bijvoorbeeld kinderen die door een eetstoornis acuut gevaar lopen.

Door de toename nam de druk op de acute opname-afdeling dusdanig op dat de kinder- en jeugdpsychiatrie hulp heeft moeten inroepen van collega’s van andere afdelingen. De problematiek van de kinderen is ook zwaarder dan normaal. “Soms lagen er vier kinderen met een eetstoornis die sondevoeding krijgen.” Dat vraagt om zeer intensieve zorg en dus veel inzet van de afdeling.”

Volgens Popma is de gemeente te hulp geschoten om bijvoorbeeld bureaucratische hobbels tijdelijk weg te nemen en is ook er ook extra geld beschikbaar gekomen voor extra handen aan het bed. Maar het probleem voor de kinderen is daarmee niet opgelost. “Sociale isolatie is voor iedereen heel vervelend, maar voor kinderen zijn sociale contacten een essentieel onderdeel om tot ontwikkeling te komen.” Die isolatie, eenzaamheid en angst gaan zich op den duur wreken. “Wij hebben er onderzoek naar gedaan: 80 tot 90 procent van de kinderen en jongeren ervaart steeds meer en in toenemende mate angst en somberheid en minder welzijn.”

Dit houdt aan, weet Popma van eerdere crises. “Het patroon is vaak hetzelfde: pas na een half jaar lopen de cijfers van de mentale problematiek zichtbaar op. Mensen zijn best weerbaar en houden het een tijdje vol. Maar na een half jaar valt het begrip en extra inzet van andere mensen weg en raakt iedereen uitgeput.”

Popma vindt het van groot belang om kinderen weer sociale contacten te gunnen. Hij pleit voor creatieve oplossingen, zoals sociale bubbels waarin een klein groepje jongeren elkaar frequent kan blijven zien.