Ultrafijnstof Schiphol: ‘Verhoogde kans op vroeggeboorte en hart- en vaatziekten’

Beeld ANP

Het vervolgonderzoek van het RIVM werd in 2019 gestart, nadat universiteiten hadden aangetoond dat omwonenden van Schiphol door het vele vliegverkeer werden blootgesteld aan een verhoogde concentratie ultrafijnstof, microscopisch kleine stofdeeltjes. De conclusie destijds was dat kinderen met luchtwegaandoeningen extra medicijnen moesten gebruiken om kortademigheid te voorkomen.

Het RIVM bracht daarna voor 31 gemeenten, in een omtrek van vijftig kilometer rond Schiphol, de concentratie ultrafijnstof en de gezondheidsproblemen in kaart. De onderzoekers trokken vergelijkingen met gebieden waar een lagere concentratie ultrafijnstof was.

Verband met gezondheidsproblemen

Uit de resultaten van het onderzoek, in handen van De Telegraaf, blijkt een verband tussen de ultrafijnstof en verschillende gezondheidsproblemen. ‘Er is indicatief bewijs dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer leidt tot effecten op het hartvaatstelsel,’ schrijft het gezondheidsinstituut. Het is ‘waarschijnlijk’ dat er een verband bestaat tussen overlijdens door hartritmestoornissen en hoge concentraties ultrafijnstof.

Daarnaast hebben onderzoekers aanwijzingen gevonden voor een relatie tussen vroeggeboorte en de verhoogde concentratie van ultrafijnstof. ’We spreken van mogelijk, omdat er te veel onzeker is om definitief te kunnen concluderen dat er een oorzakelijk verband is.’

Het RIVM deed ook onderzoek naar de kans op diabetes en de effecten van de aanwezigheid van ultrafijnstof op het zenuwstelsel van de mens. Het instituut vond geen relatie. Net zoals er geen aanwijzingen zijn voor een verhoogde kans op overlijden voor omwonenden van Schiphol.

