Ultimatum voor 't Jagershuis: eigenaar moet pand opknappen

In een brief aan Breevast stelt de gemeente dat er sprake is van ernstig achterstallig onderhoud aan de twee monumentale panden.



Inspecteurs van de gemeente hebben onlangs een lijst met gebreken opgesteld, waaronder rotte kozijnen, langdurige lek­kage, ontbrekende dakpannen en kapotte ramen.



Breevast krijgt van de gemeente zes weken om een start te maken met de herstelwerkzaamheden. De vastgestelde gebreken zijn in strijd met de eisen uit de Woningwet, de Erfgoedwet en de Monumentenwet.



Beschermd dorpsgezicht

Op zijn blog schrijft wethouder Herbert Raat dat hij na een bezoek aan de monumentale panden tot de conclusie is gekomen dat de Amsterdamse ontwikkelaar zijn bezit laat verkrotten.



Dat laatste zou passen in de plannen die Breevast vorig jaar presenteerde in het buurtschap. De twee panden zouden moeten plaatsmaken voor zeven vrijstaande villa's aan het water.