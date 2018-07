Uitzender Randstad koploper in groene AEX

Op het Damrak vielen de resultaten van uitzender Randstad in de smaak bij beleggers. Ook vastgoedbedrijf Wereldhave opende de boeken. Groothandelsbedrijf Sligro noteerde ex-dividend.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 571,12 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 773,90 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 0,5 procent.



Randstad

Randstad was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 4 procent. De uitzender bleef in het tweede kwartaal profiteren van de aanhoudende vraag naar personeel en boekte meer winst op een hogere omzet. De Zwitserse concurrent Adecco, de grootste uitzender ter wereld, klom in Zürich 1,6 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe sloot de rij met een min van 0,8 procent.



In de MidKap gaven de aandelen Sligro (min 15,6 procent) geen recht meer op het dividend over de voorafgaande periode. Het groothandelsbedrijf keerde een speciaal dividend uit van 7,57 euro per aandeel vanwege de verkoop van de EMTÉ Supermarkten. Ook verlaagde Kempen het advies voor het bedrijf.