Uitwerpselen in garage na verhuur parkeerplek

De verhuurder is gelijk met emmer en zwabber aan de slag gegaan

Of, zoals in dit geval, mensen die oud en nieuw in Amsterdam willen doorbrengen, maar te ­beroerd zijn een hotel of Airbnb te ­regelen.



En dus brachten de Fransman en drie vrienden de nacht door in de auto, in de keurige nieuwbouw­garage pal naast de A'DAM Toren. Ze hadden alleen niet nagedacht over toiletgebruik. Het gevolg: een bewoner zag de volgende dag menselijke uitwerpselen her en der rondom de auto.



De bewonersvereniging was niet blij en ook Mobypark nam de zaak hoog op, zegt een woordvoerder. "We hebben de zaak uitgezocht en betreuren het zeer. Dit kan niet en dit mag niet, dat staat ook in onze algemene voorwaarden. We hebben de Franse klant uit het systeem gegooid, die mag nooit meer van onze dienst gebruikmaken."



En de verhuurder van de plek? Volgens Mobypark treft deze man geen blaam. "Hij vond het vreselijk en is gelijk met een zwabber en een emmer naar de garage gegaan om alles schoon te maken. Hij mag van Mobypark gebruik blijven ­maken."