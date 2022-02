Uitstootvrij het IJ over: vier elektrische veerponten vanaf 2024 in Amsterdam

Beeld anp

Het aantal reizigers over het IJ neemt razendsnel toe door de bouw van nieuwe woningen en werkplekken aan beide kanten van het water. Dagelijks reizen zo’n 70.000 mensen met de IJ-veren en dat aantal zal de komende jaren alleen maar groter worden.

“Een toename van het aantal reisbewegingen betekent ook meer uitstoot, daarom moet de vloot verduurzamen,” aldus wethouder Egbert de Vries van Verkeer en Vervoer, Luchtkwaliteit en Water. “De aanschaf van deze vier veerponten is een grote stap naar het verduurzamen van de vloot en past binnen onze ambities als het gaat om de luchtkwaliteit in de stad.”

De eerste elektrische pont zal in 2024 gaan varen. Daarna wordt elk half jaar een nieuwe pont in gebruik genomen.

‘Sprong over het IJ’

Momenteel bestaat de Amsterdamse vloot uit veertien veerponten. De nieuwe ponten brengen dat aantal na vervanging van de dieselveren naar vijftien. De bedoeling is dat de vloot zal doorgroeien naar achttien in 2030. Daarvan moeten er minimaal zeven elektrisch zijn. De aanschaf is onderdeel van het programma ‘Sprong over het IJ’, waarmee Amsterdam de verbinding tussen Noord en de regio wil verbeteren. Naast de pontjes zijn ook brugverbindingen en een tunnel belangrijk voor de bereikbaarheid van Noord.