Uitstel verhuizing Cartesius 2 overvalt ouders

Het plan was dat het Cartesius 2 vanaf augustus 2018 van de Tweede Passeerdersdwarsstraat naar een pand van de Universiteit van Amsterdam in de Plantagebuurt zou gaan.



Zo zou er meer ruimte vrijkomen voor leerlingen. Het college sprak destijds uit dat Centrum - en met name aan de oostkant - een flinke groei van leerlingen kan verwachten en daar qua aantal VO-scholen niet op is voorbereid.



Twee jaar

Het Cartesius 2 op de nieuwe locatie zou de druk op havo- en vwo-scholen in Zuid moeten verminderen. Maar de verhuizing is uitgesteld. Nog zeker twee jaar zullen de leerlingen van het Cartesius onderwijs volgen in het pand achter de Melkweg bij het Leidseplein, terwijl hun een spoedige verhuizing was beloofd.



Het verbreken van die belofte is ouders een doorn in het oog. In een brief aan wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs) schrijft een bezorgde vader namens een 'groeiende groep ouders van aanstaande leerlingen' dat hij met ontsteltenis en verdriet kennis heeft genomen van het uitstel.



Rommelig

'Tijdens de centrale inschrijving stelde de gemeente nog dat er over een jaar verhuisd zou worden. Het voelt als misleiding om dan net na de inschrijving, en met het zomerreces op komst, te melden dat men Cartesius 2 nog twee jaar op een ronduit rommelige wijze wil huisvesten,' is te lezen in de brief.



De woordvoerder van de wethouder bevestigt dat de verhuizing is uitgesteld. Het duurt langer dan verwacht omdat er meer aan het gebouw moet gebeuren voordat de leerlingen hun intrek kunnen nemen. "Helaas is het openstellen van een deel van het gebouw eveneens niet haalbaar, vanwege de bouwoverlast die dit zal meebrengen voor de leerlingen."



Tot het nieuwe gebouw open gaat, blijven leerlingen de lessen aan de Passeerdersgracht en Lindengracht volgen, aldus de woordvoerder.



Cartesius 2 is een uitbreiding van het populaire Cartesius Lyceum maar met een ander onderwijsconcept. Het is een school voor havo/vwo(plus) met bijzondere aandacht voor digitale vaardigheden, onderzoek en filosofie.



