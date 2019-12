Uitstel nieuwe woonregels? Daar wil de raad niets van weten

Beeld Eva Plevier

Van uitstel, waarvoor vijf oppositiepartijen pleiten, is geen sprake. Dat blijkt woensdag tijdens een tweede, uitgebreide behandeling van de nieuwe huisvestingsverordening, waarin regels staan over het gebruik van Amsterdamse huizen. Ivens krijgt steun van coalitiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en D66 en, naar het zich laat aanzien, van oppositiepartijen Denk, Bij1 en Partij voor de Dieren. “Deze verordening is niet ideaal, maar kan wel zekere bescherming bieden aan huurders,” aldus Ayşegül Kiliç van Denk.

VVD, CDA, ChristenUnie, Partij van de Ouderen en Forum voor Democratie willen dat Ivens de verordening uitstelt. “Die maakt Amsterdam ontoegankelijk, ongastvrij en onbetrouwbaar,” aldus Hala Naoum Néhmé (VVD). Ivens wil daar niets van weten.

De afgelopen weken liepen studenten, B&B-houders, particuliere verhuurders en corporaties te hoop tegen de nieuwe huisvestingsverordening, die per 1 januari van kracht wordt. Deze verordening is een verzameling regels, zoals een mogelijk verbod op vakantieverhuur, voorrang voor Amsterdammers en docenten op de verhuurmarkt.

Woningdelen

Twee regels zorgen voor weerstand. Studenten en verhuurders hebben problemen met de beperkingen die het gemeentebestuur oplegt aan woningdelen, waarbij groepen gezamenlijk een huis huren dat is opgedeeld in kamers. Ivens wil maxima instellen voor woningdelen om te voorkomen dat woonwijken veranderen in studentencomplexen en legt vast dat verhuurders individuele contracten moeten geven aan huurders.

Studenten vrezen dat beleggers hier geen zin in hebben en dat zij op straat komen te staan. Ivens zegt studenten juist betere huurbescherming te bieden. “We hebben moed nodig om te zeggen: ‘Dit pikken we niet meer.’ We kunnen jongeren niet zomaar aan hun lot overlaten en afhankelijk maken van wat de verhuurders willen.”

Volgens hem is het maximaal aantal verkameringen nog niet bereikt. Op dit moment zijn 11.500 woningen opgedeeld in kamers, de gemeente stelt een maximum van 13.500 vergunningen. “We willen een wildgroei aan verkamering tegengaan.”

Alexander Hammelburg (D66) krijgt veel signalen uit Zuidoost en Nieuw-West dat de verkamering daar in een aantal complexen volledig uit de hand loopt. “Het gekort aan gezinswoningen groeit in die wijken.” Erik Flentge (SP) zegt dat de gemeente in actie moet komen omdat Amsterdammers hun wijk zien veranderen, doordat beleggers woningen opkopen en verkameren.

Loting

Bed-and-breakfasthouders zijn bang dat zij moeten stoppen vanwege qouta die de gemeente invoert. Veel Amsterdammers zijn financieel afhankelijk van verhuur van kamers aan toeristen. Als in een wijk het quotum is bereikt dan moeten bestaande B&B-houders meeloten voor de vergunningen die worden verstrekt. De gemeente mag geen uitzonderingen maken voor Amsterdammers die nu al een B&B runnen. “Hopelijk zal zo’n loting zo min mogelijk plaatsvinden,” aldus Ivens.

Volgende week zal de gemeenteraad stemmen over de nieuwe regels.