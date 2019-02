Uitstel middelbare school Diemen: te weinig leerlingen

De OSDiemen zou een nevenvestiging worden van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Zuidoost. De nieuwe school zou bij voldoende aanmeldingen van start gaan aan het begin van het schooljaar 2019-2020 in de leegstaande ruimte van basisschool Het Atelier in Diemen-Zuid.



Er meldden zich genoeg leerlingen aan, namelijk 80. De school mikte op een minimum van 75. De verhouding was alleen scheef. Randvoorwaarde voor het starten van de school was een verhouding van 50 procent havo-vwo, 25 procent vmbo-tl en 25 procent vmbo b/k. In totaal meldden zich 60 leerlingen voor het vmbo aan, de overige 20 voor havo of vwo.



Nieuwe poging

Het schoolbestuur van de OSB denkt niet dat ze met dat aantal aanmeldingen een kwalitatief goed aanbod voor de toekomstige bovenbouw van havo en vwo kan creëren. De ouders van de betreffende leerlingen zijn hier vrijdag over geïnformeerd.



Wethouder Onderwijs Jeroen Klaasse en Maryse Knook, directeur-bestuurder van OSB, zijn het erover eens dat het heel spijtig is dat de school niet kan starten in het nieuwe schooljaar. Klaasse: "We gaan nu evalueren voor een eventueel vervolgtraject. De reacties waren positief, het aantal aanmeldingen ook. We gaan samen met OSB kijken of we op termijn de middelbare school in Diemen alsnog kunnen starten."



De gemeente Diemen en OSB gaan de keuzes van de leerlingen van groep 8 voor het vervolgonderwijs onderzoeken. Specifieke aandacht gaat uit naar de redenen voor de terughoudendheid van de havo- en vwo-leerlingen om zich in te schrijven voor OSDiemen.