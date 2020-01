Uitspraak tbs-klinieken bezorgt minister Dekker ‘een smadelijke nederlaag’

Tbs-kliniek Inforsa. Beeld Shutterstock

De Haagse voorzieningenrechter oordeelde hard over de handelwijze van Dekker. Inforsa werd op alle punten in het gelijk gesteld. Het ministerie handelde in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) – namens het ministerie inkoper van tbs-maatregelen en andere verplichte forensische zorg – kon niet onderbouwen dat de geboden behandeltarieven reëel zijn. Daarom moet de huidige vergoedingsstructuur van tafel. Inforsa – op de Duivendrechtsekade in Amsterdam – komt in aanmerking voor een opslag van 10 procent, waardoor de behandeltarieven kostendekkend worden.

Melina Rakic, psychiater en directeur van Inforsa is net als de andere zeven klinieken verheugd met de uitspraak. “De rechter zegt dat onze boekhouding op orde is. Er is simpelweg geen mogelijkheid om goedkoper te worden zonder de behandelkwaliteit aan te tasten. Marchanderen met die behandelkwaliteit kan niet, zo vindt de rechter. Dat is een belangrijk signaal aan de minister en de politiek.”

Een woordvoerder van minister Dekker zegt dat ambtenaren van zijn ministerie nog deze week om tafel gaan met de forensische zorgaanbieders om afspraken te maken voor het lopende jaar. “Historisch gezien hebben we altijd een goede verstandhouding gehad met de zorgaanbieders,” aldus Dekker. “Ik wil die draad snel weer oppakken.”

Rakic had de minister vorig jaar al uitgenodigd voor een gesprek over de behandelvergoedingen, maar dat werd afgehouden. De directeur behandelzaken van Inforsa gaat ervan uit dat er onder druk van de rechter zo snel mogelijk een hogere behandelvergoeding komt.

‘Een smadelijke nederlaag’

SP-Kamerlid Michiel van Nispen omschrijft de rechterlijke uitspraak als ‘een smadelijke nederlaag’ voor de minister. “Het is al ongelofelijk dat instellingen die de samenleving veiliger maken via een kort geding tegen het ministerie aan de bel moeten trekken voor kostendekkende tarieven. Vervolgens worden ze op alle fronten in het gelijk gesteld. De minister doet alsof je marktwerking kunt loslaten op verplichte forensische zorg, maar dat kan niet.”

Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer met Dekker over de verplichte forensische zorg. Ook het gevangeniswezen komt aan de orde.