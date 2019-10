Uitspraak Slotervaartdirecteur uitgesteld om verzoek nieuwe getuigen

Maandagochtend om negen uur zou er uitspraak gedaan worden in de zaak tegen Aysel Erbudak, oud-directrice van het Slotervaartziekenhuis. De uitspraak is echter opgeschort omdat haar advocaat een verzoek voor het horen van nieuwe getuigen heeft ingediend. Op 25 november wordt de zaak hervat.

Ze wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte in de periode dat ze directeur was van het ziekenhuis. In september werd er twee jaar celstraf tegen haar geëist.