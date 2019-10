Uitspraak oud-directeur Slotervaartziekenhuis Erbudak

Maandagochtend om negen uur begint de uitspraak in de rechtszaak tegen de voormalig directeur van het Slotervaartziekenhuis, Aysel Erbudak. Erbudak wordt verdacht van de verduistering van 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld en valsheid in ­geschrifte. Volg de uitspraak in dit liveblog.

Ze wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte in de periode dat ze directeur was van het ziekenhuis. In september werd er twee jaar celstraf tegen haar geëist. Volg de uitspraak vanaf negen uur in dit liveblog.