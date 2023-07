Uitspraak in Marengo-proces vertraagd

Beveiliging bij de extra beveiligde rechtbank De Bunker, tijdens het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Beeld Ramon van Flymen/ANP

“Gelet op de complexiteit van de beraadslaging in de verschillende zaken gaat de rechtbank er op dit moment vanuit dat 20 oktober 2023 als vonnisdatum niet haalbaar is,” aldus de rechtbank Amsterdam.

De vertraging heeft te maken met de aanhouding van advocaat Inez Weski. Zij werd afgelopen april aangehouden, op verdenking van het lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Ook zou ze haar geheimhoudingsplicht hebben geschonden.

Na haar arrestatie legde Weski de verdediging van Ridouan Taghi neer. Daarnaast werd ze door de Rotterdamse deken van de orde van advocaten geschorst. Hoewel de voorlopige hechtenis van Weski is opgeheven, is haar schorsing als advocaat nog altijd van kracht. Zij geldt ook nog steeds als verdachte.

Na Weski’s aanhouding zat Ridouan Taghi tijdelijk zonder advocaat.

Inlezen strafdossier

Eind juni werd via Het Parool bekend dat hij nieuwe advocaten had, die hem zullen bijstaan in het Marengo-proces. Het gaat om Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen.

Zij zullen eerst tijd moeten krijgen om zich in te lezen in het omvangrijke strafdossier tegen hun cliënt, tegen wie levenslang is geëist. Hoelang ze daarvoor nodig hebben is vooralsnog niet bekend, maar meerdere betrokkenen gaan uit van een periode van minimaal zes maanden.

Nieuwe datum?

Het is de zoveelste keer dat het proces vertraging oploopt. Voor de aanhouding van Inez Weski bevond de zaak zich in de laatste fase.

Een nieuwe datum voor de uitspraak is nog niet bekend. “De rechtbank zal het laten weten zodra zij inzicht denkt te hebben in een nieuwe vonnisdatum,” aldus de rechtbank zelf.

