Uitspraak in liquidatiezaak Vandros: alles of niets voor Holleeder

Willem Holleeder (61) hoort donderdag of hij tot levenslang wordt veroordeeld als opdrachtgever in een reeks liquidaties. Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool, houdt je in dit blog op de hoogte. De uitspraak is hier donderdag live te volgen.

- Holleeder staat terecht als opdrachtgever van 5 liquidaties, waarbij 6 doden vielen, en een mislukte moordpoging.

- Holleeder staat ook terecht het leiden van een criminele organisatie met moorden als oogmerk.

- Zijn zussen Astrid en Sonja en zijn ex Sandra den Hartog hebben tegen hem getuigd, net als twee kroongetuigen.

- Het OM heeft levenslang geëist.