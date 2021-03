Uitpuilende containers in Zuid: ‘Ideale omstandigheden voor ratten’

Door overvolle containers en brood op straat is er een rattenplaag ontstaan in de Rivierenbuurt. Beeld Getty Images

In het struikgewas op het Victorieplein ritselt het dat het een aard heeft. Vogels? Een kat misschien? Je hoeft er maar even stil te houden bij de bosschages en je ziet er een lopen. Doodgemoedereerd bijna. Net niet helemaal tam, maar ook niet zo schichtig als je zou verwachten van een rat.

‘Ideale omstandigheden’

Zondagmiddag in Zuid. Dat betekent dat de vuilcontainers, die bij een eerste inspectie op zaterdagochtend al behoorlijk afgevuld leken, nu geen boe of bah meer kunnen zeggen. Grijze zakken zijn ernaast gezet, massa’s pizzadozen staan gestapeld naast de papierbakken. Erik Schmit, voor D66 lid van de stadsdeelcommissie in Zuid, had het al gezegd zaterdag tijdens een rondje Rivierenbuurt. “Dit zijn ideale omstandigheden voor ratten.”

Schmit, voorheen directeur van de Makro maar tegenwoordig in de zeer plaatselijke politiek, heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld tot een vuilnis- en rattendeskundige. Tijdens een rondje door de buurt laat hij zien waar het fout gaat.

Rattenvoeren

Op het Victorieplein bijvoorbeeld, waar niet alleen vuilnis naast de containers wordt gezet, maar dat voor dierenliefhebbers ook geldt als fijne locatie voor het strooien van brood. Voor vogels, zegt Schmit. “Maar het gevolg is dat je eigenlijk vooral de ratten aan het voeren bent. Hierdoor ontwikkelt de Rivierenbuurt zich tot een plek die op zijn zachtst gezegd nogal gastvrij is voor ratten. Er is hier echt sprake van een plaag.”

Zuid heeft inmiddels actie ondernomen. Per direct geldt in Zuid een voerverbod in de openbare ruimte. Op het Victorieplein, bij het Amstelkanaal, op de Willem van Weldammelaan, de zuidzijde van de Westlandgracht en het plein tussen de Lek- en Vechtstraat zal extra toezicht worden gehouden.

Op deze locaties komen ook verbodsborden te staan. Wie toch een poging waagt de dieren te voeren, kan worden bestraft met een boete van 70 euro. Tegelijk: er worden nog geen bonnen uitgeschreven, zegt bestuurder Rocco Piers. “Er moeten eerst borden worden geplaatst. Als die er staan, kunnen we ook echt gaan handhaven.”

‘Nu wel heel erg’

Het is goed dat er actie wordt ondernomen, klinkt het in de Gaaspstraat. Albert Bakker, die zijn hond uitlaat, woont al driekwart eeuw in deze buurt. “Ratten hadden we altijd, maar nu wordt het wel heel erg. Maar zo’n voederverbod is maar één van de manieren waarop je dit aanpakt. De gemeente zal zelf de vuilnis vaker moeten komen halen. Anders is het dweilen met de kraan open.”

In bakfietsen

Een bezorgde buurtbewoner, die niet met zijn naam in de krant wil, onderschrijft de verergering. “Ratten lopen vrijuit tussen spelende kinderen en snuffelende huisdieren. Ze klimmen de bakfiets in, waar even later nietsvermoedende ouders hun kroost in zetten. Ratten zijn inmiddels ook huizen binnengedrongen.”

Buurtbewoner Johannes Westra liet vorige week al in een stadsdeelveragdering weten dat ratten langs kinderwagens sprongen en zelfs uit de wc-pot in een woning op twee hoog klommen.

Achter de Vrijheidslaan wil Schmit laten zien hoe de ratten binnenkomen. In de Uithoornstraat tilt hij een grote houten plank op, vlak voor een portiek. Het zand onder de tegels is hier weggevreten door ratten. “Zo komen zij in de kruipruimtes onder de woningen. De GGD heeft hier gelukkig een rattenval geplaatst. Maar uiteindelijk is dat symptoombestrijding: het probleem is structureel en moet je structureel aanpakken.”

Ondoordringbaar

Schmit pleit voor een werkelijk dynamisch systeem voor de vuilophaal. “Stadsreiniging moet langskomen als de containers vol zijn. Daarnaast moet het groen veel beter worden onderhouden. Het is vaak zo ondoordringbaar voor mensen, maar voor ratten zijn al die verwaarloosde struiken ideaal. En mensen moeten zichzelf ook realiseren dat vuil op straat gooien betekent dat je ratten aantrekt.”