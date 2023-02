Uitmarkt verdwijnt in huidige vorm: ‘Nieuwe formule moet uit de grachtengordel worden getrokken’

Bezoekers wachten op de opening van de 42e editie van de Uitmarkt, vóór de coronacrisis. Beeld ANP / ANP

Deze conclusie blijkt uit onderzoek dat Stichting Uitmarkt heeft laten uitvoeren door adviesbureau Blueyard. Uit die verkenning wordt duidelijk dat voor geen van de gesprekspartners de Uitmarkt in de huidige vorm nog aansluit op de behoeften van het (potentiële) publiek, noch op de behoefte van de culturele instellingen. Toch wordt het creëren van een collectief moment voor cultuur wél als belangrijk ervaren. ‘Er tekent zich een toekomstbeeld af voor een nieuwe opening van het culturele seizoen als een nationaal moment, een landelijk cultuurfeest waarin positionering van de sector in al zijn gelaagdheid centraal komt te staan. Met focus op de brede betekenis van kunst en cultuur in de samenleving en daarmee ook op het realiseren van een inclusieve cultuur.’

Kraampjes en folders

Waar instellingen en makers in de begindagen van de Uitmarkt, 46 jaar geleden, het festival hard nodig hadden om hun doelgroep te bereiken, hebben zij inmiddels tal van online middelen om dit zelf te doen. Daarbij komt dat kraampjes en folders niet meer van deze digitale en duurzame tijd worden geacht.

Momenteel wordt een vernieuwde en toekomstbestendige vorm van de opening van het (nationale) culturele seizoen ontwikkeld, in samenwerking met alle betrokken partijen: de culturele sector zelf, maar ook met overheden, de publieke omroep, producenten en financiers, waaronder de gemeente Amsterdam. De Stichting Uitmarkt is voornemens het vernieuwde concept voor de opening van het cultureel seizoen eind april te presenteren.

Uitgangspunt daarbij is dat de Uitmarkt in zijn huidige vorm onvoldoende nieuwe doelgroepen bereikt, maar grotendeels gericht is op publiek dat al vertrouwd is met het culturele aanbod: wit, hoog opgeleid, doorgaans wat ouder en uit Amsterdam. Een ander aandachtspunt is dat de Uitmarkt steeds meer een Amsterdams festival geworden is, dat landelijk aan aantrekkingskracht verliest. ‘Een nieuwe formule moet, om van bredere betekenis te kunnen zijn, uit de grachtengordel worden getrokken en ook de wijken in. Met andere woorden, een nieuwe formule zou cultuur veel inclusiever moeten kunnen presenteren. (…) Tv-uitzendingen zouden vanuit verschillende of roulerende steden kunnen plaatsvinden, juist om het Randstad-imago van cultuur te doorbreken. Ook moet er meer aandacht komen voor sociale media, zeker wanneer er meer focus komt op jonge en nieuwe doelgroepen.’

Hekken met QR-codes

De ambitie tot vernieuwing was al na de editie in 2019 te horen. Door de uitbraak van de coronapandemie en de moeilijke start in 2022 was het echter niet mogelijk dit proces eerder op te starten.

Vorig jaar was de Uitmarkt een schrale vertoning, met minder optredens, zonder kraampjes, en vooral een doolhof aan hekken met QR-codes erop (‘de Cultuurtuin’). Er kwamen slechts 75.000 mensen naar het Museumplein, terwijl er drie jaar geleden – vóór de coronacrisis – nog ruim 400.000 mensen afkwamen op de feestelijke aftrap van al het moois dat Amsterdam het komende seizoen te bieden heeft.

De schrale editie kwam mede doordat de Uitmarkt, zoals veel andere gratis toegankelijke festivals, te kampen heeft met ‘financiële uitdagingen’. Daarover wordt momenteel ook overleg gevoerd met de gemeente. In afwachting van een positieve uitkomst heeft Stichting Uitmarkt geen aanvraag gedaan bij het Evenementenfonds, bedoeld voor evenementen in de openbare ruimte die (deels) vrij toegankelijk en beeldbepalend voor de stad zijn.

Volgens Stichting Uitmarkt blijkt uit het onderzoek dat ‘er mooie kansen liggen voor de Uitmarkt’. Cultuurwethouder Touria Meliani vindt het goed dat er gekeken wordt naar een opening van het nationale culturele seizoen die past bij deze tijd. “Een nationale opening is van groot belang voor het betrekken en enthousiasmeren van zoveel mogelijk mensen voor kunst en cultuur én voor de stad Amsterdam. Daarom ondersteunen we als gemeente ook Stichting Uitmarkt in hun ontwikkeling omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen bij het bereiken van publiek, makers en instellingen.”