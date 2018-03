Uitmarkt niet naar Zuidoost vanwege infrastructuur

DAt zei wethouder Simone Kukenheim woensdagmiddag in de gemeenteraad in antwoord op vragen van SP-raadslid Nelly Duijndam.



Het is wel de bedoeling dat in Zuidoost een aantal kleinere evenementen van de Uitmarkt plaatsvindt.



De gemeenteraad had vorig jaar een voorstel aangenomen om te onderzoeken of de Uitmarkt naar Zuidoost kan, onder meer om de drukte te spreiden over heel de stad.



Tot teleurstelling van initiatiefneemster Nelly Duijndam kwam in januari ineens naar buiten dat de opening van het cultureel seizoen toch weer in het centrum is. "Zuidoost was enthousiast, net als de Uitmarkt en de bewoners verdienen deze aandacht. Wat staat dan nog in de weg," aldus Duijndam.



Kukenheim heeft gesproken met de Uitmarkt en onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden. "Daaruit is gebleken dat er wel kansen liggen in Zuidoost, maar dat de Uitmarkt dit jaar niet haalbaar is."