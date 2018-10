Uitgever Querido en 69 anderen krijgen struikelsteen in de stad

Keizersgracht 333 is tegenwoordig het adres van het Italiaanse modemerk Prada, maar in de oorlogsjaren was de toen nog jonge uitgeverij Querido er gevestigd.



Op de stoep voor het statige grachtenpand wordt donderdag een zogeheten struikelsteen gelegd ter nagedachtenis aan Emanuel Querido, de Joodse oprichter die in 1943 samen met zijn echtgenote Jane Kozijn in het vernietigingskamp Sobibor werd vermoord.



Pocketserie

De struikelsteen wordt gelegd door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig die sinds de start van zijn kunstproject Stolpersteine in 1999 op circa 70.000 adressen in heel Europa kleine glimmende stenen met een inscriptie heeft gelegd ter herinnering aan weggevoerde Joodse bewoners.



De inmiddels 71-jarige Demnig houdt het tempo er stevig in: tijdens zijn verblijf van twee dagen in Amsterdam komen er weer 70 struikelstenen bij, waaronder de eerste exemplaren van de Indische Buurt in Oost.



Dat is nog steeds veel minder dan de vraag. Voor Amsterdam heeft Demnig een wachtlijst met 400 aanvragen. Ook de uitgeverij Querido diende al vier jaar geleden een verzoek in voor een struikelsteen, in de hoop dat deze tijdens het eeuwfeest van de uitgeverij in 2015 kon worden onthuld.



Het is uiteindelijk drie jaar later geworden. Het leggen van de struikelsteen is donderdag in de aanwezigheid van enkele redacteuren en auteurs. Een brief wordt voorgelezen van een kleindochter van Querido die in Engeland woont en K. Schippers leest een gedicht voor.