Uitgeprocedeerden vertrekken het snelst uit Amsterdam

Ook blijkt dat de meeste migranten terug kunnen naar hun land van herkomst, maar dat identiteitsfraude de voornaamste stoorzender is.



Het zijn nieuwe argumenten van burgemeester Eberhard van der Laan in het jarenlange verbeten debat over de opvang van uitgeprocedeerde illegalen in Amsterdam. Zwakke en zieke migranten krijgen 24 uursopvang, maar bij de rest van de uitgeprocedeerden trekt de burgemeester een 'rode lijn'. Bed, bad en brood is de humanitaire ondergrens, maar overdag moeten uitgeprocedeerden terug de straat op.



Het is een groot twistpunt tussen Van der Laan en een raadsmeerderheid van partijen als GroenLinks, D66 en SP, die de uitgeprocedeerden 24 uursopvang willen bieden, zoals in Groningen en Utrecht. Als migranten niet meer over straat hoeven zwerven, zou volgens deze partijen zelfs een nog groter deel van de illegalen de conclusie trekken dat het beter is om naar huis te gaan. Mis, toont de burgemeester aan met deze nieuwe cijfers.



Brazilië en Indonesië

Alleen vanuit Ter Apel gaan meer asielzoekers naar huis als ze geen status hebben gekregen, maar dat is een officiële COA-locatie, waar asielzoekers worden uitgezet. Van alle steden in Nederland, inclusief de gemeenten met een azc, staat Amsterdam bovenaan. Tussen begin 2016 en mei 2017 vertrokken 489 uitgeprocedeerden vrijwillig weer naar huis, ongeveer 10 procent van het landelijk aantal terugkeerders.