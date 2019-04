Uitgeprocedeerden slapen al ruim een week op kerkvloer

We geven ze puur hulp. Ze zijn hier nu eenmaal. Wie brood vraagt, geef je brood. Dominee Gerhard Scholte

De mannen piekeren er niet over om terug te gaan naar Italië of Zwitserland. "Daar gaan we de gevangenis in en worden we teruggestuurd. Amsterdam is goed. Hier is vrijheid. Hier mogen we blijven," zegt Salim die een laag van deels kapotte truien over elkaar aan heeft. Een nacht eerder sliep de groep in de Keizersgrachtkerk. Dominee Gerhard Scholte besloot hen opvang te bieden. "Uit menselijke bewogenheid, sommigen zijn nog erg jong. Deze mensen vallen letterlijk buiten de boot. Nee, we bieden ze geen valse hoop. We geven ze puur hulp. Ze zijn hier nu eenmaal. Wie brood vraagt, geef je brood."



Wereldhuis

Overdag hangen de ongedocumenteerden in het Wereldhuis. Sommigen liggen in slaapzakken op de grond. Anderen zitten verveeld op hun telefoon te kijken. Tegen de muur hangt een poster van Martin Luther King met de tekst 'I have a dream'.



Aan het eind van de middag roept Pablo Eppelin van het Wereldhuis de groep bijeen. In een lange sliert lopen ze via de Jodenbreestraat over de Zeedijk naar de Hebronkerk in de Spaarndammerbuurt. "Het is een lange voettocht, van wel een uur," waarschuwt Eppelin maar niemand kijkt daar echt van op.