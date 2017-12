Uitgelote kinderen stiekem toch geplaatst op voorkeursschool

85% Van de achtstegroepers kwam 85 procent in 2017 terecht op zijn favoriete school. 97 procent kreeg een school uit zijn top 5.

Oudkerk erkent dat dit is gebeurd, maar de ouders en hun advocaat spraken tijdens het kort geding een spreekverbod af over de toezeggingen. De schoolbesturen plaatsten deze kinderen zonder er ruchtbaarheid aan te geven.



Toch tafeltjes erbij

Dit tot frustratie van de tientallen ouders van kinderen die ook niet op een school in hun top vijf of zelfs top tien zijn gekomen. In totaal werden 44 kinderen nergens geplaatst, maar niet al die kinderen hadden de aanbevolen twaalf scholen ingevuld. En zeker 130 kinderen belandde buiten hun top 5. Ook kinderen die meer scholen hadden ingevuld, maar heel laag eindigden, kregen geen voordeel meer.



Anne-Marie van der Meer hoorde van de plaatsing omdat het gymnasium in Velsen bezig was een busje voor alle uitgelote Amsterdamse kinderen te organiseren. Plotseling haakte een deel van de geïnteresseerde leerlingen af. "Ik gun het de kinderen die het is gelukt van harte, maar ik vraag me wel af hoe het kan. Er is steeds gezegd dat er met geen mogelijkheid tafeltjes bijgeplaatst konden worden in klassen van populaire scholen, maar blijkbaar is dat toch gebeurd."



Haar zoon vond weliswaar een school die op zijn lijst stond, maar dat was nummer 15, omdat hij 'voor de zekerheid' 20 scholen op zijn voorkeurslijst had geplaatst. Twaalf van die scholen vond hij eigenlijk niks.