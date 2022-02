Uitgelaten topdrukte bij heropening nachtleven: ‘Alsof ik in een droom leef’

Ondanks dreigende sancties en hoge boetes gingen Amsterdamse nachtclubs in de nacht van zaterdag op zondag gewoon open. In de Reguliersdwarsstraat was het in elk geval mudvol, en een en al vrolijkheid. ‘Eindelijk is Tinder ook niet meer nodig.’

Het is een mal beeld, helemaal van deze tijd. De Reguliersdwarsstraat, tegen 22 uur zaterdagavond. De straat loopt leeg, de reguliere horeca moet sluiten. Tussendoor staat een gigantische rij, wachtend tot ze eindelijk weer het diepe nachtleven mogen induiken bij Club Nyx.

Nou goed, niet echt mogen. Het is een protestactie van gezamenlijke Amsterdamse nachtclubs. Ze hebben op eigen houtje besloten dat al die coronamaatregelen nu wel mooi geweest zijn, onder het motto ‘De Nacht staat op’.

Het is werkelijk mudvol in de straat, door al die leegstromende kroegen. Zingende mensen, sommigen met een pizzadoos, een vrouw gaat languit liggen op een vuilcontainer.

Applaus, gejuich.

Een droom

Een tik op de schouder. “Meneer, bent u van de krant?”

Zo’n blocnote en pen maakt regelmatig een hoop los.

“Het is onwerkelijk,” zegt de jongeman. “Alsof ik in een droom leef.”

“En ook de irritatie,” zegt de jonge vrouw die bij hem is. “Iedereen weer dicht op elkaar. Mensen stoten tegen je aan. Je denkt toch weer: hallo, mijn drankje!”

En weg zijn ze, verdwenen in de massa, nog voor ze hun naam kunnen of willen zeggen.

Weer een tik op de schouder. Het blijkt zowaar de vrouw die zojuist bovenop een vuilcontainer lag. Nu ze er toch is: waarom eigenlijk?

Anouk: “Nou ja, ten eerste houd ik van klimmen. Wat moet ik anders doen?”

Een kaartje voor een club heeft ze niet. Anouk: “Dat kan me helemaal niks schelen. Nee joh, het is prima zo.”

Samenvattend, de sfeer rond sluitingstijd in de Reguliersdwarsstraat is werkelijk uitstekend.

‘Doorlopen!’

Pal voor de deur van Club Nyx lijkt het nog even rustig, maar dat is maar schijn. “Hallo, hallo, mevrouw,” roept de portier tegen een voorkruiper. “De rij is dáár.”

Hij wijst naar de rij die even verderop begint, alles voor een goede doorgang, en doorloopt tot een onmatig eind richting de Vijzelstraat, met dranghek en al.

Portier: “Dames en heren! Doorlopen! En als je geen ID hebt, heb je ook geen entree.”

Dat is allemaal volgens de regels, maar dat zijn de regels natuurlijk niet. Nachtclubs mogen nog niet open, ze doen het gewoon.

4500 euro

Vooraf was het enthousiasme groot voor de actie ‘De Nacht staat op’. De gemeente zou vast niet zo kinderachtig zijn om hard in te grijpen, zeker nu de versoepelingen eraan zitten te komen, en al helemaal niet voor een sector die het toch al zo onevenredig zwaar te verduren heeft – de nacht.

Dat viel tegen, eind deze week. Burgemeester Femke Halsema hield de poot stijf. Daadwerkelijk ingrijpen en ontruimen was te veel gedoe, maar een boete stond vast: 4500 euro. Plus het risico van een waarschuwing, en dan is een tijdelijke sluiting dichtbij. Toch zetten de nachtclubs door, gezamenlijk, in elk geval in Amsterdam. In andere steden kozen nachtclubs eieren voor hun geld en besloten de protestactie af te blazen.

Bij de rij staat Rob de Jong, eigenaar van Club Nyx, toe te kijken. “Het is bizar. We waren letterlijk in één seconde uitverkocht. Om 12 uur begon de ticketverkoop en meteen waren alle kaartjes weg. We dachten eerst nog: het is een computerstoring. Echt geweldig, om dit nu te zien.”

Het blijft bij deze avond, zegt De Jong. “Morgen zijn we gesloten. We gaan ervan uit dat we komende dinsdag te horen krijgen dat we komende vrijdag weer gewoon open mogen. Deze actie is gewoon een schreeuw om aandacht.”

Die 4500 euro boete nemen de clubs op de koop toe. De Jong: “Die nemen we voor lief. Het idee is: we zullen niet allemaal een boete krijgen, maar die delen we met zijn allen. Het is wat het is. Clubs hebben zich keurig aan de regels gehouden. We waren als eerste dicht, en we mogen als laatste open. Halsema snapt dat ook, dat heeft ze ons vaak gezegd, maar zij heeft het ook niet voor het zeggen.”

Proppen

In de rij voor de deur blijft het proppen. Het was de ambitie van De Jong om iedereen voor 23 uur binnen te hebben, maar dat blijkt toch wat te hoog gegrepen. Te veel mensen hebben te veel zin in een feestje.

Verderop zingen er een paar ‘Tell me why / I want it that way’, regels uit een liedje van de Backstreet Boys. Dat is misschien ook weer wat overdreven.

Een jongeman in de lange rij heeft zijn haren blauw geverfd. Speciaal voor deze avond? “Nee, dat heb ik altijd,” zegt Jan. “Maar voor het sociale leven is deze avond echt heel belangrijk. We willen allemaal nieuwe mensen leren kennen.”

“En dat de buren geen last meer van je hebben,” zegt Dana Snoep naast hem. “Tot nu toe was er vaak na 22.00 uur een afterparty bij mij thuis. Dat was eigenlijk zielig. Ergens gunden ze ons dat wel, maar ze zijn vast blij dat ze nu weer gewoon kunnen slapen.”

Zin in warmte

“En eindelijk is Tinder ook niet meer nodig,” zegt Hester Blom, daar weer naast. “Ik heb mijn tas bij me, met al mijn kleding. Maar ik ga echt op tijd naar huis, ik moet morgen werken.”

Ellis heeft ook een goede reden waarom ze naar Club Nyx wil. “Om niet meer in de kou te hoeven staan. Ik heb zó veel zin in de warmte binnen.”

Ze staan hier inderdaad inmiddels bijna anderhalf uur. Ellis: “Ik ben een beetje door mijn vrienden meegesleept. Een uur geleden wilde ik hier echt nog wel zijn.”