Uitgaansleven weer plat, jongeren balen: ‘Ik wil gewoon dansen’

Drukte in het uitgaansleven in Amsterdam op de laatste avond dat het nog mocht. Beeld ANP

Toen Frederique Teillers (23) twee weken geleden hoorde dat ze weer naar festivals en feestjes kon, sprong ze een gat in de lucht. “Yes, eindelijk, ik móét echt uit, het moet, het moet, het moet!”

Teillers kon zich niet meer herinneren wanneer ze met haar vriendinnen voor het laatst tot diep in de nacht in de kroeg had gehangen. Natuurlijk, wanneer het even kon gingen ze uit eten, of op een terras zitten. Maar dat voelt toch anders.

Vrij geregeld

Ondanks haar enthousiasme viel het nog niet mee om een avond naar de kroeg te plannen. Veel feestjes waren uitverkocht. Daarnaast werkt ze doordeweeks hard, en moet ze in het weekend vaak bijkomen. En om nou naar de kroeg te gaan en om één uur weer naar huis te fietsen, is ook zoiets. Uiteindelijk zou het volgende week donderdag zover zijn. Ze had die vrijdag vrij geregeld bij haar werk. Het leek niet meer mis te kunnen gaan, totdat het aantal besmettingen ineens omhoogschoot.

“Heel jammer,” zegt Teillers. “We kunnen gelukkig nog op een terrasje zitten. Maar het is toch een beetje net niet. Ik wil gewoon dansen!”

Ook Chaja van emde Boas (23) keek na een druk schooljaar uit naar de zomer. “Lekker Amsterdamse festivalletjes pakken, uitgaan, elke avond tot laat op het terras zitten, heerlijk. Ik zou het echt zo jammer vinden als dat allemaal niet meer doorgaat.”

Laatste avondmaal

Een schrale troost: de laatste weken heeft ze veel terrasjes gepakt met vriendinnen. “En afgelopen dinsdag ben ik nog flink uitgeweest. Dat voelt nu, achteraf, als het laatste avondmaal.”

Ze heeft overigens best begrip voor de beslissing van het demissionair kabinet. “Maar alsnog is het klote. We hebben nu geproefd van het uitgaansleven, ik kwam net lekker in het ritme, en dan kan het nu niet meer.”

Rick Egbers (24) had vooral zin om weer naar festivals te gaan. Hij had deze zomer elke week minimaal een festival op de planning staan. Lente, Kabinet, Strafwerk, Dekmantel, Zeezout: hij kan ze allemaal op zijn buik schrijven. “Het is klote dat het allemaal niet doorgaat, maar wel begrijpelijk. Festivals zouden nu niet verantwoord zijn.”

Gelukkig voor Egbers heeft hij de afgelopen weken toch drie festivals meegepakt. “Ik heb onwijs genoten, en voelde me best veilig daar: je QR-code en ID werden goed gecontroleerd. Omdat de festivals buiten waren, had ik ook minder een hutjemutjegevoel.”

In Amsterdamse clubs voelde Egbers zich minder senang. Hij kwam erachter dat veel mensen die binnen waren, zich niet hadden laten testen. “Sommigen liepen snel langs de bewaker, anderen gebruikten screenshots van testuitslagen. Dat voelde heel naar. Ik denk ook dat dat heeft geleid tot veel extra besmettingen.”

Dansen met Janssen

Ook voor Jerom Groenewegen (21) was het uitgaan maar voor korte duur. En het begon nog wel zo mooi. Toen hij een paar weken geleden Hugo de Jonge hoorde over ‘dansen met Janssen’, twijfelde hij geen moment. “Ik had er direct onwijs veel zin in. Vooral de spontane uitgaansavonden waren weer als vanouds.”

De komende weken zou hij vooral veel feestjes bij mensen thuis hebben. Veel vrienden van hem zeggen die borrels nu af. Jammer, maar gelukkig voor hem heeft Groenewegen de korte periode van uitgaan vrijdagavond in stijl afgesloten. “We hoorden van de nieuwe maatregelen toen we op het terras zaten. We besloten om de laatste clubnacht goed mee te pakken en sloten af bij Disco Dolly. Dat was nog even genieten, hoor.”