Uitbreiding Stadsarchief: kilometers ruimte voor paperassen van na 1811

Donderdag opent burgemeester Femke Halsema het Depot Amsterdam Noord van het Stadsarchief. Met 45 kilometer extra archiefruimte betekent het een verdubbeling van het Stadsarchief. In Noord slaat de gemeente de documenten van na 1811 op waar geen plek meer voor is in De Bazel.

Volgens hoofd archief en collectie­beheer Emmy Ferbeek was er meer archiefruimte nodig dan De Bazel, dat in 2007 opende, kan bieden. ­Vandaar het nieuwe depot van ruim 2600 vierkante meter. Ferbeek: “Toen we verhuisden van de Amsteldijk naar De Bazel, kwamen er allerlei ­archieven vanuit de gemeente over. We dachten dat we met de nieuwe ­opslagplaats wel tien jaar vooruit konden. Dat was niet zo, het ging veel sneller. Eigenlijk zijn we vanaf 2012 al na gaan denken hoe we moesten uitbreiden. Nadat we hadden besloten om ons in Noord te vestigen, zijn in september vorig jaar de eerste ­palen geheid.”

Geen publiek

Een belangrijke taak van het depot in Noord is om de documenten van na 1811 goed te bewaren. Rond die tijd ging men over van lompen papier naar houthoudend papier. Dat is van slechtere kwaliteit en kan beter ­bewaard worden bij een lagere temperatuur – tussen de 13 en 18 graden – en relatief lagere luchtvochtigheid; in Noord is dat mogelijk.

De Bazel blijft het publiekscentrum voor onderzoek, tentoonstellingen en evenementen. Het belangrijkste ­uitgangspunt van het depot in Noord is om het publiek te blijven bedienen in De Bazel, volgens Ferbeek. “Omdat het een prachtig ­gebouw is, midden in de stad en heel geschikt om mensen te ontvangen. In de studiezaal zaal daar kunnen we onze stukken ter inzage geven zodat mensen alle ­archieven met elkaar kunnen vergelijken. Literatuur, boeken, prenten, tekeningen: alles bij elkaar op één studiezaal. We willen niet dat je van plek moest wisselen als je op zoek bent naar informatie. Daarom hebben we besloten dat we hier in Noord geen publiek ontvangen.”

Eeuwig bewaard

BAM Bouw en Techniek heeft het nieuwe depot ontworpen en gebouwd. Duurzaamheid stond daarbij op de eerste plaats. ­Onder meer dankzij de zonnepanelen, warmtewisselaars en een elektrische bus voor het vervoer, streeft het archief naar een energieneutrale bewaarplaats.

Ferbeek gaat ervan uit dat dit het laatste depot voor papier is, omdat men steeds digitaler werkt. “Maar als eenmaal bepaald is dat iets voor eeuwig bewaard moet blijven, wordt het nooit meer vernietigd. We digitaliseren wel, want dan kun je een document ook inzien als je ergens anders woont, maar we vernietigen nooit de originele versie.”

Uiteindelijk bewaar je archieven als cultureel erfgoed, ze zeggen iets over de geschiedenis van Amsterdam. Vandaar dat de burgemeester het depot opent, verklaart Ferbeek. “Femke Halsema zet zich in voor een open, transparante overheid. Dat is een belangrijke rol voor het archief: de openbaarheid van documenten en ervoor zorgen dat informatie voor burgers toegankelijk is.”