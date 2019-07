Uitbreiding Haga Lyceum gestaakt: aannemer tegengewerkt door schoolbestuur

Cornelius Haga Lyceum. Beeld Eva Plevier

Het college wilde de uitbreiding van de islamitische school in West, die nodig is om het toegenomen aantal leerlingen te huisvesten, in eerste instantie niet steunen. De bestuursvoorzitter van de school, Soner Atasoy, dreigde met een kort geding om grotere huisvesting van de school af te dwingen.

Nadat minister van Onderwijs Arie Slob besloot de geldkraan voor de school dicht te draaien als het bestuur niet opstapt, is de gemeente toch overstag gegaan om mee te gaan werken aan de tijdelijke uitbreiding van de school.

“Nu de minister van Onderwijs dit besluit heeft genomen verwachten wij dat het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum binnen afzienbare tijd zal worden vervangen,” aldus wethouder Onderwijs Marjolein Moorman op 11 juli. “In het belang van de huidige kinderen, de nieuw aangemelde kinderen en het onderwijs zal de gemeente tijdens de zomervakantie extra tijdelijke lokalen plaatsen bij het Cornelius Haga Lyceum.”

Fysieke en verbale tegenwerking

Nu blijkt dat de uitbreiding alles behalve voorspoedig verloopt. In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Moorman weten dat de aannemer dusdanig wordt tegengewerkt door het schoolbestuur dat de werkzaamheden zijn gestaakt.

Het college heeft op 11 juli aan het schoolbestuur laten weten te willen uitbreiden met 665 m², zodat het lyceum circa 340 leerlingen kan huisvesten.

In eerste instantie ging Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) akkoord met deze plannen. Maar een dag later trokken het bestuur de goedkeuring in en presenteerden ze een eigen plan voor uitbreiding. De gemeente ging niet akkoord met dit plan, omdat het niet zou verzekeren dat de werkzaamheden op tijd klaar zouden zijn.

Vervolgens is op 15 juli een aannemer namens de gemeente met voorbereidende werkzaamheden begonnen op het terrein van de school. Hierbij werd de aannemer herhaaldelijk gehinderd, schrijft Moorman. ‘Deze hinder bestond uit het weigeren van toegang van het huidige gebouw ten behoeve van de elektra aansluiting, fysieke en verbale tegenwerking op en rond het beoogde bouwterrein en ongedaan maken van verrichtte werkzaamheden.’

De aannemer heeft noodgedwongen zijn werkzaamheden gestaakt toen het conflict op de bouwplaats leek te escaleren. Ook had het SIO een eigen aannemer in de arm genomen die tegelijkertijd ook werkzaamheden kwam verrichten.

Laatste kans

Het college heeft het schoolbestuur een laatste kans geboden om vanaf maandag 22 juli volledige medewerking te verlenen aan de aannemer. Dit is niet gebeurd, waarna de aannemer heeft besloten zijn werkzaamheden maandag niet te hervatten.

Het conflict zal voortgezet worden in de rechtszaal. De uitspraak zal op korte termijn plaatsvinden.

Moorman meldt tot slot dat de extra lesruimte door dit conflict niet meer op tijd zal worden afgerond. Ze zal namens de gemeente op zoek naar een oplossing om de leerlingen alsnog te huisvesten.