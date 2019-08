Uitbreiding directie AEB moet problemen versneld beëindigen

Koos de Vink wordt als statutair directeur toegevoegd aan de raad van bestuur van AEB, bestaande uit de eerder dit jaar aangetreden CEO Paul Dirix en financieel topman Derk Kappelle. Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. De raad van commissarissen heeft hem voorgedragen na overleg met de gemeente, die de enige aandeelhouder is van AEB.

Het afval- en energiebedrijf verkeert sinds begin juli in de problemen, nadat vier van de zes verbrandingslijnen werden uitgeschakeld vanwege noodzakelijke reparaties. De veiligheid van de medewerkers kon niet langer gegarandeerd worden. Hierdoor draait de centrale nog maar op 30 procent van de capaciteit en wordt er veel minder afval verbrandt. Daardoor zijn de inkomsten van AEB sterk teruggelopen en moest het bedrijf bij de gemeente aankloppen voor een noodkrediet.

Zestien miljoen

Het krediet van 16 miljoen euro dat door de stad en vier grootbanken ter beschikking is gesteld, is inmiddels benut door AEB. Het bedrijf heeft een nieuw verzoek om liquiditeitssteun ingediend bij financieel wethouder Udo Kock.

Met de extra directeur hoopt Amsterdam meer grip te krijgen op de gang van zaken binnen AEB. Koos de Vink was door de gemeente eigenlijk naar voren geschoven als nieuwe commissaris bij AEB, schrijft wethouder Udo Kock. In ruil voor de financiële steun had de gemeente als voorwaarde gesteld dat er twee nieuwe leden zouden worden toegevoegd aan de Raad van Commissarissen. “In recente gesprekken tussen de RvC en de gemeente is het inzicht ontstaan dat de heer De Vink effectiever kan opereren als lid van de raad van bestuur.”

Herstructureren

De Vink was eerder eigenaar van een bedrijf in de uitzendbranche en heeft ervaring met het herstructureren van bedrijven. De stad wil dat er haast wordt gemaakt met het repareren van de verbrandingslijnen, zodat er snel weer geld verdiend kan worden met het verwerken van afval en het opwekken van elektriciteit. Daarnaast krijgt De Vink de taak om na te denken over de toekomst van het bedrijf.

Zijn aanstelling geldt voor maximaal zes maanden en valt binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens. Kock meldt ook dat Erika Marseille is teruggetreden als lid van de raad van commissarissen.