Uitbreiding basisschool in Noord mag doorgaan

Volgens de gemeente was het gebouw van de basisschool vanwege schimmel en asbest onhoudbaar geworden om nog langer in les te geven.



Maar de bewonersvereniging vond dat de gemeente ten onrechte een omgevingsvergunning heeft afgegeven. Dit zou in strijd zijn met het bestemmingsplan. Met de vergunning wil de school de tijdelijke huisvesting voor de leerlingen uitbreiden.



Volgens de vereniging is dit slechts een schijnconstructie, omdat de school het toch niet gaat redden. Na de mislukte coup in Turkije haalden maar liefst 44 leerlingen hun kind van school. De school is namelijk gelieerd aan Fethullah Gülen, die verantwoordelijk werd gehouden voor de couppoging.



De rechter oordeelt dat de tijdelijke huisvesting inmiddels bijna af is; de school moet de extra leslocaties alleen nog afmonteren. Het wel of niet verstrekken van de omgevingsvergunning heeft dus geen effect meer op de gevolgen die de buurtvereniging nastreefde.