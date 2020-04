Uitbraakpoging crimineel Lkhorf mislukte door ondeugdelijke slijptol

Omar Lkhorf werd na de ontsnappingspoging met een politiehelikopter vanaf de binnenplaats van de gevangenis in Zutphen overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Beeld ANP

Lkhorf had zich in de gevangenis van Zutphen door meerdere ruimtes naar het hek gewerkt en de vier Franse Marokkanen die hem moesten bevrijden waren al de inrichting binnengedrongen. Nadat het openslijpen van het laatste hek niet lukte, probeerde Lkhorf daaroverheen te klimmen, maar dat was onbegonnen werk.

Dat bleek donderdag in de Gelderse rechtbank, tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen de vier verdachten. De voor liquidaties tot levenslang veroordeelde Omar Lkhorf staat zelf niet terecht in de zaak onder codenaam Cervelo.

Bus in brand

Een van de uit de Parijse banlieues afkomstige beoogde bevrijders had aangebeld met ‘een cadeau’, dat hij vervolgens in de geopende toegangspoort zette. Hij had ook wiggen onder de poort getrapt, zodat die niet meer dicht kon. Ze reden een gestolen bestelbus tegen de toegangspoort en zetten die met het vuurwerk in brand. Met een betonschaar en de slijptol probeerden ze zich verder naar binnen te werken.

Ze kwamen als gezegd oog in oog met Lkhorf te staan, zoals op beelden van de bewakingscamera’s goed te zien is.

‘Ondeugdelijke poging’

Advocaat Jan-Hein Kuijpers van verdachte A.G. (29) stelde dat de bevrijdingspoging nooit had kunnen slagen doordat de slijptol en de slijpschijf ‘van de Praxis of de Blokker of zo’ totaal ongeschikt was om het hek te slechten waarachter Lkhorf wachtte. Hij wil een deskundige verhoren die kan vertellen of je ‘met dat speelgoedding’ ooit door het hek had kunnen komen. Hij stelt van niet. Daardoor is volgens Kuijpers slechts sprake van ‘een relatief ondeugdelijke poging’ waarop hooguit een heel milde straf staat.

De raadsman wil ook Omar Lkhorf verhoren, zodat die als getuige kan bevestigen dat het onmogelijk was om over dat hek te komen. Toen hij na de mislukte ontsnapping naar een isolatiecel werd gebracht, zou hij een bewaarder hebben gezegd: ‘Het was bijna gelukt.’ Dat moet dus op de ondeugdelijke slijptol hebben geslagen, denkt Kuijpers. Zijn cliënt moet voor zijn hulpbehoevende moeder en vriendin zorgen, stelde hij.

‘Bij elkaar geraapte ventjes’

“Dit is niet een heel gewelddadige, akelige zaak,” zei Kuijpers. “Dit zijn vier bij elkaar geraapte ventjes die zo gek zijn gekregen met een slijptol van de Gamma te proberen een gehard stalen hek te slechten.”

Raadsman Jan Vlug van verdachte B. L. (26) stelde dat zijn volstrekt normale, aardige cliënt moest worden vrijgelaten, ook omdat hij zeker niet zal vluchten, uit een fatsoenlijke familie komt en in Frankrijk op het lokale gemeentehuis werkt.

‘Spijlen wel degelijk doorgegaan’

De officier van justitie wil dat de verdachten in de cel blijven. Hij noemde het niet relevant of de slijptol ‘van de Gamma kwam’. “Daar kun je ook heel deugdelijke spullen kopen,” zei hij. “De raadsman zegt dat je met de slijptol en de betonschaar niet eens een krasje in het hek kon krijgen, maar we moeten constateren dat sommige spijlen wel degelijk zijn doorgegaan.”

“Tegenover het beeld van naïevelingen stel ik het beeld van jongens die zich willens en wetens hebben ingelaten met de internationale georganiseerde criminaliteit,” zei de officier. “Ze zijn voor deze klus uit Frankrijk gekomen en hebben hun actie echt heel goed voorbereid met een duidelijke rolverdeling. Dit zijn geen kleine jongens.”

De rechtbank beslist waarschijnlijk vrijdag of de verdachten in de cel moeten blijven. Wanneer de zaak inhoudelijk kan worden behandeld, is nog onduidelijk.