Uit stukken blijkt: ministerie wist allang dat MC Slotervaart op omvallen stond

Patiënten verlaten het MC Slotervaart in 2018. Het ziekenhuis moest patiënten herplaatsen naar andere ziekenhuizen nadat het failliet werd verklaard. Beeld ANP

Volgens vakblad Zorgvisie was het ministerie direct al op de hoogte, maar liet het de redding over aan zorgverzekeraars. Ten onrechte, bleek later.

Drie jaar geleden viel de commerciële MC Groep met het Amsterdamse Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Dronten om, na aanhoudende financiële problemen. Volgens toenmalig minister Bruno Bruins (Medische Zorg) viel het faillissement in oktober het ministerie rauw op het dak. Er waren wellicht aanwijzingen, maar ziekenhuis, toezichthouders en zorgautoriteit zouden hem niet hebben verwittigd van de surseance die in twee dagen uitliep op een faillissement.

Maar uit kabinetstukken blijkt nu dat zowel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als de inspectie IGZ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al maanden rekening hielden met het faillissement. Al in de zomer van 2018 werd het ministerie vanuit betrokken instanties en toezichthouders op de hoogte gesteld van de acute financiële problemen die als ‘zorgelijk maar niet kritiek’ werden vastgelegd. MC Groep bagatelliseerde die problemen.

Herhaalde waarschuwingen

Toezichthouder IGZ zag daarentegen wel ‘risico’s voor de continuïteit van de patiëntenzorg’ en stelde de ziekenhuizen begin augustus van dat jaar onder verscherpt toezicht. Waarborgfonds voor de zorg WFZ kon op dat moment ‘een faillissement niet uitsluiten’. Die mededelingen werden eind augustus 2018 door een ambtenaar van VWS doorgegeven aan de top van het ministerie, waaronder zorgminister Bruins.

Uit de stukken die Zorgvisie heeft opgedoken blijkt ook dat het ministerie een eventuele redding overliet aan de zorgverzekeraars, Zilveren Kruis voorop, onder toezicht van de NZA. Die strategie had immers bij eerdere financiële problemen bij ziekenhuizen gewerkt.

Eind september volgde een nieuwe waarschuwingsbrief, geschreven door de hoogste inspecteur van toezichthouder IGJ, aan onder meer Bruins en minister Hugo de Jonge van VWS. Daarin werd herhaald dat een faillissement niet viel uit te sluiten en de inspectie een plan wilde maken om de patiëntenzorg te waarborgen.

‘De overheid is geen bank’

Het ministerie bleef desondanks vasthouden aan de eigen bijrol en de hoofdrol voor Zilveren Kruis. Bruins liet volgens de stukken weten dat ‘de overheid geen bank is’ en dat ziekenhuizen ‘niet meer dan stapels stenen zijn’. Maar Zilveren Kruis, dat toch al op gespannen voet leefde met bestuur en eigenaren van de MC Groep vanwege verbroken afspraken en gegoochel met de cijfers, bleek niet bereid de commerciële ziekenhuisgroep overeind te houden vanwege onzekerheid over de financiële gevolgen.

Omdat er, ondanks maanden van alarmbellen, geen scenario klaarlag voor die situatie, kwam de ziekenzorg in Amsterdam en Lelystad daarmee acuut in gevaar. Plots moesten patiënten halsoverkop naar andere ziekenhuizen worden vervoerd, waarbij soms onverantwoorde risico's werden genomen.

Pas toen VWS en Bruins onder vuur kwamen te liggen, eerst in de media en dan in de Kamer, ging de minister door het stof. Een jaar later werd een ander ziekenhuis in de problemen, het Maasziekenhuis in Boxmeer, wel met miljoenen euro’s overheidsgeld gered.

Vorig jaar bleek dat ook het Amsterdamse stadsbestuur steken heeft laten vallen. In hetzelfde rapport werd beschreven dat de inspectie, NZa en het ministerie van Volksgezondheid ‘pas veel te laat in de gaten’ kreeg dat het mis zou gaan. Er ontbrak een ‘gezamenlijk gevoel van urgentie’, en betrokkenen keken naar elkaar en legden verantwoordelijkheden bij de andere.