Uit Siberië afkomstige blauwstaart voor het eerst gespot in Amsterdam

Het vogeltje ter grootte van een roodborstje was te zien op camerabeelden van schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra. Die had een nachtcamera opgesteld voor het kunstproject waarmee ze aandacht vraagt voor het belang van duisternis in een stad met te veel licht. Behalve de blauwe staart waren op de foto’s ook de kenmerkende oranje flanken en witte oogringen duidelijk te zien.

De op een middag in oktober geschoten beelden van de blauwstaart waren een grote verrassing, want eigenlijk had Van Heemstra de camera opgesteld om in kaart te brengen welke dieren ‘s nachts door het bos struinen. “Ik hoopte bijzondere nachtdieren aan te treffen, zoals een vos of een marter. Het Vliegenbos is uitzonderlijk omdat het zo’n donker stukje stad is. En de duisternis staat onder druk, want er zijn plannen voor meer verlichting. Hoe meer je weet wat er leeft, hoe meer we ons hard kunnen maken voor behoud ervan.”

Dwaalgast

Oorspronkelijk komt de blauwstaart uit Siberië, maar de laatste jaren is het vogeltje ook in Finland meer te vinden. Van daaruit dwaalt het op zijn route voor de overwintering in het warme zuiden steeds vaker af richting Nederland.

De ‘dwaalgast’ was vorig jaar al op verschillende plekken in Nederland gezien, maar nog niet in Amsterdam. Tot vorig jaar vertoonde de blauwstaart zich bijna alleen langs de kust en op de Waddeneilanden. Vorig jaar schoot het aantal waarnemingen al omhoog en dit najaar opnieuw. Het gaat de blauwstaart kennelijk voor de wind in Finland, waardoor de kans groter is geworden dat het vogeltje ook rond de Noordzee opduikt.

Vogelrijkdom

“Twintig jaar geleden, toen ik net begon, was het echt een mythische dwaalgast,” zegt Arjan Dwarshuis, de Amsterdamse vogelaar die in 2017 het wereldrecord vogelspotten verbrak. Hij hoorde al via andere vogelspotters dat de blauwstaart was gefotografeerd in het Vliegenbos. “Het aantal neemt toe, maar het is nog steeds heel bijzonder. En het is een heel fraai beestje.”

“Met ruim driehonderd vogelsoorten heeft de stad een behoorlijke vogelrijkdom,” zegt Dwarshuis. “Dus het is bijzonder dat er nóg een soort bijgekomen is binnen de avifauna van Amsterdam.”

Blik sardientjes

Om dieren te lokken had Van Heemstra een blik sardientjes opgesteld voor de lens. Mogelijk kwam de blauwstaart daar op af. Eerder ontdekte Heemstra ook al glimwormen in het Vliegenbos. “Als je goed om je heen kijkt, telt de stad zo verschrikkelijk veel diersoorten.”

Uitgerekend vorige maand presenteerden bewoners van Noord hun stadsdeel op het festival Warming Up als ‘natuurgebied waar ook mensen wonen’. De vondst van zo’n zeldzaam vogeltje is een teken aan de wand. Van Heemstra: “We mogen wel wat meer naar de stad kijken als een natuurgebied.”