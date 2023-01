Uit raam gevallen kind is jongen van 1 jaar, viel van vierde verdieping

Beeld ANP / Inter Visual Studio

Het jongetje viel rond 16.15 uur via het raam naar buiten. Diverse omstanders hebben zich daarna over het kind ontfermd en hebben eerste hulp verleend, schrijft de politie in een persbericht. Kort daarna is het kindje door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht, waar het nog steeds verblijft.

De recherche onderzoekt hoe het kindje uit het raam heeft kunnen vallen. Een buurtbewoner die vanwege gegil naar buiten keek, zag het jongetje op straat. Ze vermoedt dat de gil afkomstig was van mensen die de val vanaf de straatzijde hebben gezien. De stoep voor het appartement is tot ongeveer 19.00 uur afgezet geweest voor onderzoek.

Tip Het Parool via Whatsapp

Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.