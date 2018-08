Uit opvang gezette lesbische Justine: 'Dit is wie ik ben'

De uitnodiging om tijdens Canal Parade mee te varen op de boot van GroenLinks was voor Justine Kizito Namukisa het mooiste dat haar ooit was overkomen. Eindelijk kon ze aan de hele wereld laten zien wie ze is: een trotse lesbische vrouw. Ze wilde daarom graag helpen de boot te versieren.



Die actie kwam haar duur te staan. Toen Kizito Namukisa vrijdagavond terugkeerde in de opvang van Missionaries of Charity in de Egelantiersstraat, waar ze sinds die dag verbleef, werd haar gevraagd waar ze was geweest.