Uit IJ opgeviste Ferrari blijkt jaren geleden te zijn gestolen

Beeld Jean-Pierre Jans

De luxe sportwagen werd op 17 juni aangetroffen door duikers van de brandweer; op 29 juni doken zij opnieuw naar het voertuig en werd besloten de wagen omhoog te takelen. Dit is afgelopen donderdag gebeurd. Volgens AT5 gaat het om een Ferrari Mondial uit 1987.

De operatie trok de afgelopen week veel bekijks. De Italiaanse sportauto zat vast in het zand en het kostte veel moeite om het los te krijgen.

De Ferrari Mondial waar het om gaat. Beeld Politie

De Ferrari is door de forensische opsporingsdienst onderzocht en daaruit zijn geen andere misdrijven naar voren gekomen dan dat de auto is gestolen. De diefstal is inmiddels verjaard, wat betekent dat die meer dan twaalf jaar geleden plaatsvond. Er zal verder geen onderzoek meer gedaan worden. ‘De auto is volledig doorgeroest en gaat naar de sloop,' aldus de politie.

Wie de auto op de bodem van het IJ heeft geparkeerd zal dus waarschijnlijk voor altijd een mysterie blijven.